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Сервис путешествий Wildberries, Россия отменит роуминг со странами ЕАЭС: главное к утру 29 марта

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Выручка сети «Вкусно — и точка» снизилась до 73,5 млрд рублей, Wildberries решил запустить сервис путешествий, Россия намерена отменить роуминг со странами ЕАЭС и другие события 29 марта — в дайджесте RB.RU.

Сервис путешествий Wildberries, Россия отменит роуминг со странами ЕАЭС: главное к утру 29 марта

Бизнес

  • В России растет доля контрафактных наушников и умных часов. Техника «малоизвестных брендов» заняла уже почти половину рынка РФ, сообщил «Коммерсантъ».
  • В 2022 году выручка сети «Вкусно — и точка» снизилась на 2,3%, или до 73,5 млрд рублей. Убыток компании составил 11,3 млрд рублей. 
  • На российском рынке виски, пострадавшем от сокращения импорта на 50% в 2022 году, растут доли местных производителей. В первые месяцы 2023 года крупнейшие объемы напитка выпустили Beluga Group, Stellar Group и Ladoga, пишет «Ъ».
  • Wildberries запускает сервис путешествий под названием «Wildberries. Вместе», с его помощью можно построить маршрут и купить билеты на авиа-, ж/д и автотранспорт, узнал ТАСС.

Телеком

  • К 2025 году Россия намерена отменить роуминг со странами ЕАЭС — Киргизией, Казахстаном и Арменией. До конца следующего года операторы должны будут пересмотреть цены на связь на территории этих государств.

Транспорт

  • После трехлетнего перерыва возобновились регулярные рейсы между Владивостоком и Пекином. Согласно информации пресс-службы компании «Аврора», планируется выполнять три рейса в неделю, сообщили «Известия».

Фото на обложке: elena_prosvirova / Shutterstock

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