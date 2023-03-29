Выручка сети «Вкусно — и точка» снизилась до 73,5 млрд рублей, Wildberries решил запустить сервис путешествий, Россия намерена отменить роуминг со странами ЕАЭС и другие события 29 марта — в дайджесте RB.RU.

Сервис путешествий Wildberries, Россия отменит роуминг со странами ЕАЭС: главное к утру 29 марта