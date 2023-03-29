Сервис путешествий Wildberries, Россия отменит роуминг со странами ЕАЭС: главное к утру 29 марта

Карина Пардаева
Выручка сети «Вкусно — и точка» снизилась до 73,5 млрд рублей, Wildberries решил запустить сервис путешествий, Россия намерена отменить роуминг со странами ЕАЭС и другие события 29 марта — в дайджесте RB.RU.
Сервис путешествий Wildberries, Россия отменит роуминг со странами ЕАЭС: главное к утру 29 мартаКарина Пардаева
Бизнес
- В России растет доля контрафактных наушников и умных часов. Техника «малоизвестных брендов» заняла уже почти половину рынка РФ, сообщил «Коммерсантъ».
- В 2022 году выручка сети «Вкусно — и точка» снизилась на 2,3%, или до 73,5 млрд рублей. Убыток компании составил 11,3 млрд рублей.
- На российском рынке виски, пострадавшем от сокращения импорта на 50% в 2022 году, растут доли местных производителей. В первые месяцы 2023 года крупнейшие объемы напитка выпустили Beluga Group, Stellar Group и Ladoga, пишет «Ъ».
- Wildberries запускает сервис путешествий под названием «Wildberries. Вместе», с его помощью можно построить маршрут и купить билеты на авиа-, ж/д и автотранспорт, узнал ТАСС.
Телеком
- К 2025 году Россия намерена отменить роуминг со странами ЕАЭС — Киргизией, Казахстаном и Арменией. До конца следующего года операторы должны будут пересмотреть цены на связь на территории этих государств.
Транспорт
- После трехлетнего перерыва возобновились регулярные рейсы между Владивостоком и Пекином. Согласно информации пресс-службы компании «Аврора», планируется выполнять три рейса в неделю, сообщили «Известия».
Фото на обложке: elena_prosvirova /
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