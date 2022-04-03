Страны Балтии без российского газа, Союз промышленников России и Беларуси: главное для бизнеса 3 апреля

В Латвии заявили об остановке поставок российского газа в страны Балтии, Великобритания работает над расширением энергетической независимости страны и планирует вводить новые санкции в отношении России, белорусские и российские промышленники объединяются в «Прогресс». RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне событий на Украине.
Мир
- Власти Великобритании и Украины «согласились с важностью продолжать ужесточать санкции с целью усиления экономического давления» на Россию.
Россия
- Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предложил передавать российские активы компаний, приостановивших свою работу в РФ, в собственность сотрудникам предприятий.
Энергетика
- С начала апреля природный газ из России перестал поступать в Латвию, Литву и Эстонию, рассказал председатель правления оператора системы природного газа Conexus Baltic Grid Улдис Барисс латвийскому радио. Барисс отметил, что причин для беспокойства нет, поскольку у Латвии достаточные запасы в газохранилище.
- Власти Великобритании могут построить семь атомных электростанций, чтобы уменьшить энергозависимость от России.
- Глава алжирской нефтегазовой компании Sonatrach сказал, что страна пока не способна компенсировать Европе поставки российского газа. С 2022 по 2026 год компания планирует инвестировать $40 млрд в разведку и добычу нефти и газа (APS).
Компании
- Сотрудники «Аэрофлота» в Италии (35 человек) с конца февраля не получают заработную плату из-за заморозки счетов компании (ANSA).
- Ирландский производитель упаковки Smurfit Kappa намерен продать свои предприятия в России (администрация Ленобласти).
- Россия и Беларусь создали Союз промышленников. В объединение, которое получило название «Прогресс», вошли Минский тракторный завод, Гомсельмаш и Петербургский тракторный завод.
Фото: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 2 Артем Савиновский сменит Елену Бунину на посту гендиректора «Яндекса»
- 3 Мишустин распорядился направить дополнительные 21,5 млрд рублей на IT
- 4 «Роскосмос» готовит предложения по срокам завершения сотрудничества в рамках МКС
- 5 120 компаний под санкциями, ФАС занялся детским питанием, Shell не закупится в РФ: главное для бизнеса 2 апреля
ВОЗМОЖНОСТИ
03 апреля 2022
03 апреля 2022
04 апреля 2022