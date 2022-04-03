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Страны Балтии без российского газа, Союз промышленников России и Беларуси: главное для бизнеса 3 апреля

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

В Латвии заявили об остановке поставок российского газа в страны Балтии, Великобритания работает над расширением энергетической независимости страны и планирует вводить новые санкции в отношении России, белорусские и российские промышленники объединяются в «Прогресс». RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне событий на Украине.

Страны Балтии без российского газа, Союз промышленников России и Беларуси: главное для бизнеса 3 апреля

Мир

  • Власти Великобритании и Украины «согласились с важностью продолжать ужесточать санкции с целью усиления экономического давления» на Россию.

Россия

  • Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предложил передавать российские активы компаний, приостановивших свою работу в РФ, в собственность сотрудникам предприятий.

Энергетика

  • С начала апреля природный газ из России перестал поступать в Латвию, Литву и Эстонию, рассказал председатель правления оператора системы природного газа Conexus Baltic Grid Улдис Барисс латвийскому радио. Барисс отметил, что причин для беспокойства нет, поскольку у Латвии достаточные запасы в газохранилище.
  • Власти Великобритании могут построить семь атомных электростанций, чтобы уменьшить энергозависимость от России.
  • Глава алжирской нефтегазовой компании Sonatrach сказал, что страна пока не способна компенсировать Европе поставки российского газа. С 2022 по 2026 год компания планирует инвестировать $40 млрд в разведку и добычу нефти и газа (APS).

Компании

  • Сотрудники «Аэрофлота» в Италии (35 человек) с конца февраля не получают заработную плату из-за заморозки счетов компании (ANSA).
  • Ирландский производитель упаковки Smurfit Kappa намерен продать свои предприятия в России (администрация Ленобласти).  
  • Россия и Беларусь создали Союз промышленников. В объединение, которое получило название «Прогресс», вошли Минский тракторный завод, Гомсельмаш и Петербургский тракторный завод.

Фото: Unsplash

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