В Латвии заявили об остановке поставок российского газа в страны Балтии, Великобритания работает над расширением энергетической независимости страны и планирует вводить новые санкции в отношении России, белорусские и российские промышленники объединяются в «Прогресс». RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне событий на Украине.

Страны Балтии без российского газа, Союз промышленников России и Беларуси: главное для бизнеса 3 апреля