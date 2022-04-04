Ритейлеры и рестораторы решили приостановить открытие новых точек, новые автомобили подорожали в среднем на 40%, в РФ готовят программу репатриации и дополнительные льготы для привлечения из-за рубежа высококлассных специалистов-соотечественников — собираем главное для бизнеса на фоне 40-го дня военной спецоперации на Украине.



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Без новых продуктовых точек и ресторанов, но с подорожавшим авто: главное для бизнеса 4 апреля