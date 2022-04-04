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Без новых продуктовых точек и ресторанов, но с подорожавшим авто: главное для бизнеса 4 апреля

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Ритейлеры и рестораторы решили приостановить открытие новых точек, новые автомобили подорожали в среднем на 40%, в РФ готовят программу репатриации и дополнительные льготы для привлечения из-за рубежа высококлассных специалистов-соотечественников — собираем главное для бизнеса на фоне 40-го дня военной спецоперации на Украине.

Список может дополняться в течение дня.

Без новых продуктовых точек и ресторанов, но с подорожавшим авто: главное для бизнеса 4 апреля

Мир

  • США готовы снять санкции с России ради завершения спецоперации на Украине, если этого попросят украинские власти, заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен. Однако пока этого не произошло, американское правительство намерено «ужесточать и наращивать» ограничения, отметил он.
  • Послы ЕС 6 апреля обсудят вопрос введения дополнительных санкций в отношении России в связи с обострением ситуации на Украине.

Россия

  • В России готовят программу для привлечения из-за рубежа высококлассных специалистов-соотечественников. Сейчас обсуждается дальнейшее развитие программы репатриации и дополнительные льготы для привлечения россиян. Эту идею поддерживает и Минтруд.
  • Верховный суд РФ поддержал поправки об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России.

Финансы

  • Доля рубля в торговле стран ЕАЭС уже превышает две трети, и есть возможность еще ее нарастить, рассказал РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

Бизнес

  • Заводы Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу летом 2022 года. Пока сотрудникам объявили о простое до 12 мая. Заводы выпускают машины марок Volkswagen и Škoda, узнали «Ведомости».
  • Ритейлеры и рестораторы решили приостановить открытие новых точек. Это связано с перебоями в поставках оборудования, экономической неопределенностью и проблемами с финансированием.
  • Новые автомобили в марте подорожали в среднем на 40%. Больше всего в цене выросли премиальные машины — до 60%, поставки которых ограничены из-за логистики и санкций США, ЕС и Японии.
  • 70% компаний малого бизнеса в России не будут нанимать новых сотрудников до августа.
  • Латвийская Latvijas Gāze рассматривает возможность рассчитываться за российский газ в рублях. В компании считают, что этот вариант «формально не нарушает санкционный режим».

Транспорт

  • Российские авиакомпании до конца года перейдут на отечественную систему бронирования авиабилетов Leonardo. Ее разработала «Сирена-Трэвел», которая аффилирована с госкорпорацией «Ростех».

Фото на обложке: Luismi Aguilera / Shutterstock

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