Без новых продуктовых точек и ресторанов, но с подорожавшим авто: главное для бизнеса 4 апреля

Ритейлеры и рестораторы решили приостановить открытие новых точек, новые автомобили подорожали в среднем на 40%, в РФ готовят программу репатриации и дополнительные льготы для привлечения из-за рубежа высококлассных специалистов-соотечественников — собираем главное для бизнеса на фоне 40-го дня военной спецоперации на Украине.
Список может дополняться в течение дня.
Мир
- США готовы снять санкции с России ради завершения спецоперации на Украине, если этого попросят украинские власти, заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен. Однако пока этого не произошло, американское правительство намерено «ужесточать и наращивать» ограничения, отметил он.
- Послы ЕС 6 апреля обсудят вопрос введения дополнительных санкций в отношении России в связи с обострением ситуации на Украине.
Россия
- В России готовят программу для привлечения из-за рубежа высококлассных специалистов-соотечественников. Сейчас обсуждается дальнейшее развитие программы репатриации и дополнительные льготы для привлечения россиян. Эту идею поддерживает и Минтруд.
- Верховный суд РФ поддержал поправки об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России.
Финансы
- Доля рубля в торговле стран ЕАЭС уже превышает две трети, и есть возможность еще ее нарастить, рассказал РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.
Бизнес
- Заводы Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу летом 2022 года. Пока сотрудникам объявили о простое до 12 мая. Заводы выпускают машины марок Volkswagen и Škoda, узнали «Ведомости».
- Ритейлеры и рестораторы решили приостановить открытие новых точек. Это связано с перебоями в поставках оборудования, экономической неопределенностью и проблемами с финансированием.
- Новые автомобили в марте подорожали в среднем на 40%. Больше всего в цене выросли премиальные машины — до 60%, поставки которых ограничены из-за логистики и санкций США, ЕС и Японии.
- 70% компаний малого бизнеса в России не будут нанимать новых сотрудников до августа.
- Латвийская Latvijas Gāze рассматривает возможность рассчитываться за российский газ в рублях. В компании считают, что этот вариант «формально не нарушает санкционный режим».
Транспорт
- Российские авиакомпании до конца года перейдут на отечественную систему бронирования авиабилетов Leonardo. Ее разработала «Сирена-Трэвел», которая аффилирована с госкорпорацией «Ростех».
Фото на обложке: Luismi Aguilera /
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