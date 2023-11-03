Тамара у ВТБ, ЦФА на бриллиант: главное 3 ноября

Экспобанк выпустил цифровые финансовые активы на бриллиант, российские работодатели повысили зарплаты IT-специалистам на 10-15%, ВТБ намерен представить голосового помощника с цифровым аватаром и другие новости 3 ноября.
Финансы
- Экспобанк выпустил цифровые финансовые активы на бриллиант. Это первый в России выпуск ЦФА с привязкой к драгоценному камню.
Бизнес
- «ФК Открытие» отсудил у Goldman Sachs 615 млн рублей в Арбитражном суде Москвы. Также российский суд запретил Goldman Sachs инициировать аналогичное разбирательство с «ФК Открытие» в Лондонском международном арбитражном суде, сообщают «Ведомости».
- C января 2023 года российские работодатели повысили зарплаты IT-специалистам на 10-15%. Сейчас она составляет 170 тыс. рублей по России и в Москве — 210 тыс. рублей. В некоторых случаях суммы достигают 800 тыс. рублей.
- Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает повысить для самозанятых порог предельного уровня годового дохода, пишет «Ъ»
Сервисы и технологии
- ВТБ намерен представить голосового помощника с цифровым аватаром до конца 2023 года. Ассистента назовут Тамарой, имя отсылает к технологиям завтрашнего дня: tomorrow – «завтра». Стоимость разработки оценивается в 20 млн рублей.
Транспорт
- РЖД на фоне просьб автоконцернов к правительству помочь с проблемой доставки машин в салоны предложили использовать для этого железнодорожные сервисы, сообщает РБК.
Фото на обложке: Unsplash
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