Товарооборот России и Африки, падение инновационного индекса РФ, сила бренда Сбер: главное для бизнеса 30 сентября

Позиция России в рейтинге «Глобальный инновационный индекс» ухудшилась, предложенные Госдумой новые акцизы грозят увеличением цен на вино, но зато растет товарооборот со странами Африки, а Сбер занимает ведущие места в рейтингах, оценивающих силу и стоимость брендов. Продолжаем следить за новостями экономики и предпринимательства в России и в мире.
- Товарооборот России и Африки за восемь месяцев 2023 года увеличился на 43,5% в сравнении с аналогичным периодом 2022 году и составил $15,5 млрд. Лидерами по торговле с РФ стали Египет, Алжир, Марокко, Тунис и Ливия.
- Главный экономист ВЭБ. РФ Андрей Клепач выразил мнение, что до конца 2023 года ключевая ставка Центробанка уже не будет меняться.
- Цена на нефть марки Brent выросла по итогам квартала на 23,1%, стоимость WTI — на 28,5% , средний прирост в США и ЕС составил 25,8%, при этом стоимость фьючерсов на эти марки падает.
- Роскомнадзор объявил тендер на доработку систем мониторинга интернета («Ъ»).
- В рейтинге «Глобальный инновационный индекс» Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) за 2023 год Россия опустилась на четыре позиции, заняв 51 строчку из 132.
- Если будут приняты внесенные правительством в Госдуму 29 сентября поправки к Налоговому кодексу, акцизы на вино возрастут в 2024 году до 108–141 руб. за 1 л (в три раза), что спровоцирует росту цен на недорогие импортные позиции на 25% и выше («Ъ»).
- Прокуратура Франции проверяет сделки главы LVMH Бернара Арно с российским миллиардером, совладельцем компании «РЕСО-Гарантия» Николаем Саркисовым.
- Сбер занял первое место в общебанковском европейском рейтинге Brand Finance Europe 500 — 2023, который рассчитывает показатель силы бренда.
- На финансирование деятельности Госдумы в 2024 году планируют выделить из бюджета 15,09 млрд рублей, в 2025 году — 15,1 млрд рублей, в 2026 году — 16,5 млрд рублей. На Совет Федерации в 2024 году запланировано потратить 7,8 млрд рублей, на деятельность ЦИК в выборный 2026 год — 28 млрд рублей.
- NASA из-за обновления двигателя отложило запуск автоматической межпланетной станции Psyche для исследования астероида 16 Психея до 12 октября. Агентство также сообщило, что 1 ноября произведет запуск Cargo Dragon к МКС.
- Volkswagen отказался от плана запуска специализированного завода по производству электромобилей в Вольфсбурге за $2,1 млрд, вместо этого автопроизводитель будет модифицировать существующие заводы.
- Один из ведущих мировых разработчиков игр Epic Games объявил о планах уволить 16% своей рабочей силы (около 870 сотрудников) и продать купленную в прошлом году музыкальную платформу Bandcamp.
- Илон Маск в своем аккаунте называл традиционные СМИ «потерей времени и генератором тоски», утверждая, что «в газетах просто сообщают о том, что вчера прочитали в X».
Фото на обложке: Unsplash
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