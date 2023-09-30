Позиция России в рейтинге «Глобальный инновационный индекс» ухудшилась, предложенные Госдумой новые акцизы грозят увеличением цен на вино, но зато растет товарооборот со странами Африки, а Сбер занимает ведущие места в рейтингах, оценивающих силу и стоимость брендов. Продолжаем следить за новостями экономики и предпринимательства в России и в мире.

Товарооборот России и Африки, падение инновационного индекса РФ, сила бренда Сбер: главное для бизнеса 30 сентября