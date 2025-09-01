Имеет ли работодатель спортзал — волнует 43% россиян

Офисные работники всё активнее требуют от девелоперов не только рабочих мест и кофеен, но и спортзалов. Согласно исследованию MR Office и IBC Real Estate, 43% сотрудников считают наличие фитнеса в офисе важным фактором, а для 14% это напрямую влияет на лояльность к работодателю. Девелоперы уже перестраивают проекты: к 2028 году треть новых офисов класса А будут с wellness-зонами.

ЗОЖ — по рабочему графику

Опрос MR Office выявил ключевую проблему: почти половина офисных работников (46%) не успевают заниматься спортом вне работы. При этом каждый второй сотрудник хотел бы тренироваться прямо в бизнес-центре. Для 14% респондентов наличие спортзала в офисе стало одним из критериев выбора работодателя, влияющим на приверженность компании.

Вывод очевиден: доступ к фитнесу на рабочем месте повышает мотивацию, снижает текучесть кадров и улучшает общий work-life balance. В условиях конкуренции за специалистов такие факторы становятся критичными для HR-бренда.

Вместо ритейла — фитнес

Директор по коммерческой недвижимости MR Кермен Мастиев объясняет, что традиционно в бизнес-центрах класса А под ритейл выделяется 5–6% площади.

«Раньше, если в деловом районе уже расположены качественные wellness-пространства, можно было не закладывать долю под спортивные залы, а отдать предпочтение заведениям общественного питания или банковским отделениям. Это особенно типично для уже развитых кластеров», — отметил директор по коммерческой недвижимости MR Кермен Мастиев.

Теперь же, по данным IBC Real Estate, сегодня только 20% бизнес-центров оборудованы спортивной инфраструктурой. Но ситуация быстро меняется: почти треть офисных комплексов, которые будут введены в эксплуатацию до 2028 года, уже проектируются с фитнес-зонами и wellness-пространствами.

География «здоровых офисов»

До недавнего времени офисы со спортивным залом концентрировались в центре столицы. Более половины объектов с фитнесом (58%) находились в пределах ТТК, но доля снижается: в 2024 году — уже 55%, и прогнозируется, что в ближайшие годы она упадёт до 50%. Причина — новые офисные кластеры за пределами ТТК, где девелоперы сразу включают спортзалы в концепцию.

Таким образом, тренд на ЗОЖ расширяет границы рынка: wellness-офисы становятся частью не только премиальных локаций в центре, но и новых деловых районов в разных концах Москвы.

Кто формирует спрос

По словам Екатерины Беловой, руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate, всё решает портрет арендатора. Крупные компании наконец понимают, что молодые специалисты ценят баланс работы и личной жизни.

«Комфортная экосистема является важным фактором для сотрудников при поиске работы. Крупные компании, например IT-сектора, в свою очередь, также заботятся о репутации работодателя — для привлечения молодых специалистов: они более склонны выбирать офисные помещения с развитой экосистемой», — подчеркнула Екатерина Белова из IBC Real Estate.

Контекст

Тренд на ЗОЖ превращает офисы из «рабочих коробок» в многофункциональные пространства. Теперь это не только open space и переговорные, но и спортзалы, зоны релакса и кафе в одном комплексе. Девелоперы, которые раньше делали ставку только на рабочую инфраструктуру, теперь включают wellness в базовый набор.

В перспективе такие офисы будут конкурентоспособнее: арендаторы получат больше ценности на той же площади, а работодатели — сильный аргумент для удержания и привлечения сотрудников.