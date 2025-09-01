43% офисных работников хотят заниматься фитнесом — к 2028 году треть бизнес-центров получат собственный спортзал
Имеет ли работодатель спортзал — волнует 43% россиян
Офисные работники всё активнее требуют от девелоперов не только рабочих мест и кофеен, но и спортзалов. Согласно исследованию MR Office и IBC Real Estate, 43% сотрудников считают наличие фитнеса в офисе важным фактором, а для 14% это напрямую влияет на лояльность к работодателю. Девелоперы уже перестраивают проекты: к 2028 году треть новых офисов класса А будут с wellness-зонами.
ЗОЖ — по рабочему графику
Опрос MR Office выявил ключевую проблему: почти половина офисных работников (46%) не успевают заниматься спортом вне работы. При этом каждый второй сотрудник хотел бы тренироваться прямо в бизнес-центре. Для 14% респондентов наличие спортзала в офисе стало одним из критериев выбора работодателя, влияющим на приверженность компании.
Вывод очевиден: доступ к фитнесу на рабочем месте повышает мотивацию, снижает текучесть кадров и улучшает общий work-life balance. В условиях конкуренции за специалистов такие факторы становятся критичными для HR-бренда.
Вместо ритейла — фитнес
Директор по коммерческой недвижимости MR Кермен Мастиев объясняет, что традиционно в бизнес-центрах класса А под ритейл выделяется 5–6% площади.
«Раньше, если в деловом районе уже расположены качественные wellness-пространства, можно было не закладывать долю под спортивные залы, а отдать предпочтение заведениям общественного питания или банковским отделениям. Это особенно типично для уже развитых кластеров», — отметил директор по коммерческой недвижимости MR Кермен Мастиев.
Теперь же, по данным IBC Real Estate, сегодня только 20% бизнес-центров оборудованы спортивной инфраструктурой. Но ситуация быстро меняется: почти треть офисных комплексов, которые будут введены в эксплуатацию до 2028 года, уже проектируются с фитнес-зонами и wellness-пространствами.
География «здоровых офисов»
До недавнего времени офисы со спортивным залом концентрировались в центре столицы. Более половины объектов с фитнесом (58%) находились в пределах ТТК, но доля снижается: в 2024 году — уже 55%, и прогнозируется, что в ближайшие годы она упадёт до 50%. Причина — новые офисные кластеры за пределами ТТК, где девелоперы сразу включают спортзалы в концепцию.
Таким образом, тренд на ЗОЖ расширяет границы рынка: wellness-офисы становятся частью не только премиальных локаций в центре, но и новых деловых районов в разных концах Москвы.
Кто формирует спрос
По словам Екатерины Беловой, руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate, всё решает портрет арендатора. Крупные компании наконец понимают, что молодые специалисты ценят баланс работы и личной жизни.
«Комфортная экосистема является важным фактором для сотрудников при поиске работы. Крупные компании, например IT-сектора, в свою очередь, также заботятся о репутации работодателя — для привлечения молодых специалистов: они более склонны выбирать офисные помещения с развитой экосистемой», — подчеркнула Екатерина Белова из IBC Real Estate.
Контекст
Тренд на ЗОЖ превращает офисы из «рабочих коробок» в многофункциональные пространства. Теперь это не только open space и переговорные, но и спортзалы, зоны релакса и кафе в одном комплексе. Девелоперы, которые раньше делали ставку только на рабочую инфраструктуру, теперь включают wellness в базовый набор.
В перспективе такие офисы будут конкурентоспособнее: арендаторы получат больше ценности на той же площади, а работодатели — сильный аргумент для удержания и привлечения сотрудников.
- 1 В Pop Mart мини-Лабубу раскупили за минуты — основатель компании заработал на куклах $20 млрд за год Стала известна цена мини-версии Лабубу в Pop Mart 29 августа 2025, 10:12
- 2 Зарплаты до 128 тысяч ₽: Авито назвал самые востребованные рабочие и линейные профессии в 2025-м Средняя зарплата в 2025-м в России выросла у рабочих 27 августа 2025, 10:26
- 3 Вкус будущего: пять диджитал-трендов ресторанного бизнеса Как ресторанам в 2025-м сочетать цифру, эмоции и людей 26 августа 2025, 14:49
- 4 Еще один день «для жизни»: 56% россиян хотят 4-дневную рабочую неделю, но бизнес — против Четырёхдневка на работе: половина россиян в 2025-м — «за» 25 августа 2025, 17:18