44% россиян стали сильнее переживать о финансах: рост цен и страх потери дохода — главные причины тревоги в 2026-м

Более 40% россиян сообщили, что за последний год стали сильнее переживать из-за своего финансового положения, следует из опроса Выбери.ру. По данным исследования, главным источником беспокойства в 2026 году остаётся рост цен. Также россияне опасаются потери работы и возможной девальвации рубля.

Только 15% россиян стали чувствовать себя спокойнее

Почти половина — 44% — россиян заявили, что за последний год их уровень финансовой тревожности увеличился. Еще 41% участников опроса отметили, что их ощущения практически не изменились. Лишь 15% респондентов сообщили, что стали чувствовать себя спокойнее в отношении собственных финансов.

Почти четверо из десяти опрошенных (37%) на регулярной основе обсуждают возможные финансовые риски с родственниками. Ещё 24% респондентов внимательно отслеживают информацию в специализированных изданиях и аналитических материалах.

16% респондентов принимают во внимание советы банков и профильных финансовых платформ, тогда как 23% участников опроса сообщили, что намеренно стараются не читать новости на финансовые темы — это помогает им удерживать уровень беспокойства на более низкой отметке.

9% опрошенных переживают из-за проблем с выплатой кредитов

Главным источником беспокойства россияне назвали инфляцию — этот риск отметили 38% респондентов. На втором месте оказалась вероятность потери работы или значительного снижения дохода: этого опасаются 27% участников опроса. Ещё 18% считают ключевым риском возможную девальвацию рубля.

Среди других факторов тревоги респонденты назвали проблемы с выплатой кредитов — об этом заявили 9% опрошенных. Ещё 8% опасаются потери накоплений из-за возможных трудностей у банков или других финансовых организаций.

Инфляция больше беспокоит людей с доходом ниже среднего

Результаты опроса показывают, что финансовые страхи заметно различаются в зависимости от уровня дохода. Среди респондентов, которые оценивают свой доход как ниже среднего, инфляцию главным источником беспокойства назвали 44% участников. В группе с доходом выше среднего этот показатель значительно ниже — 29%.

Различия заметны и по возрасту. Среди респондентов 25–34 лет инфляцию главным риском указали 34% опрошенных. У людей старшего возраста (45–65 лет) на первый план чаще выходит тревога за сохранность сбережений. В этой группе такой риск отметили 14% респондентов, тогда как в среднем по выборке — 8%.

Россияне наращивают сбережения — и откладывают крупные покупки

На фоне растущих экономических опасений россияне начинают менять финансовые привычки. Так, 42% опрошенных стараются формировать подушку безопасности. Ещё 29% участников исследования сокращают крупные покупки и откладывают их на неопределённый срок.

Часть россиян предпочитает диверсифицировать накопления: 17% переводят часть средств в защитные активы. При этом 12% признались, что никак не реагируют на возможные риски и продолжают придерживаться прежней финансовой стратегии.