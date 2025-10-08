Достойная пенсия в 2025 году — 49 800 рублей в месяц

Среднестатистический россиянин считает достойной пенсию в 49 800 рублей в месяц, следует из опроса SuperJob. За год показатель вырос на 4%, а за девять лет — на 41%. Мужчины оценивают комфортный уровень пенсии чуть выше — 50 300 рублей, женщины — 49 400 рублей. Самые высокие ожидания зафиксированы у жителей Москвы, где достойной считают сумму 52 500 рублей в месяц.

Пенсионные ожидания у поколений разные

Женщины и мужчины по-разному оценивают «достойный» доход на пенсии. Мужчины называют сумму 50 300 рублей, женщины — 49 400 рублей. Самые высокие ожидания зафиксированы у россиян в возрасте 35–45 лет — 51 500 рублей в месяц.

Молодёжь до 35 лет менее требовательна и рассчитывает на 48 300 рублей, тогда как представители старшего поколения, 45+, называют сумму 50 800 рублей.

Нынешний доход влияет на уровень ожиданий

Чем выше образование и доход, тем выше и запросы к будущей пенсии. Респонденты с высшим образованием считают достойной пенсию в 51 200 рублей, что превышает показатели граждан со средним профессиональным образованием — 50 100 рублей.

Люди с ежемесячным доходом свыше 100 тысяч рублей рассчитывают на 52 100 рублей пенсии, тогда как россияне с доходом до 50 тысяч называют сумму 47 200 рублей.

География запросов

Среди мегаполисов лидером по уровню желаемой пенсии стала Москва — жители столицы считают достойной сумму 52 500 рублей. На втором месте — Санкт-Петербург с показателем 51 900 рублей. В топ-5 также вошли города Дальнего Востока и Сибири: Хабаровск — 50 100 рублей, Тюмень — 49 500 рублей, Владивосток — 49 400 рублей.

По данным SuperJob, в этих регионах традиционно выше уровень расходов, что напрямую влияет на оценку «достойного» дохода.

Контекст

Показатель «достойной пенсии» растёт на фоне общей переоценки финансовых ожиданий россиян. За девять лет сумма увеличилась на 41%, отражая не только инфляционные факторы, но и изменения в восприятии качества жизни и стандартов комфорта. SuperJob отмечает, что в последние годы россияне стали чаще связывать понятие «достойная пенсия» не с минимальными потребностями, а с возможностью поддерживать привычный уровень расходов и активности после выхода на пенсию.