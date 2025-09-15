508 тыс. кибератак в 2024 году: в России представили первую платформу для бесплатной защиты сайтов малого бизнеса
Бесплатная защита впервые доступна сайтам малого бизнеса
Группа компаний «Солар» представила первый на российском рынке бесплатный сервис для защиты небольших сайтов с посещаемостью до 5 тысяч пользователей от кибератак. Новое решение на базе платформы Solar Space способно автоматически отсекать вредоносный трафик и обеспечивать стабильность работы даже при атаках. Подключение занимает не больше 20 минут и не требует специальных знаний в области кибербезопасности.
Простая защита для МСП
Бесплатная подписка на услугу рассчитана на небольшие сайты — визитки, блоги, лендинги для приёма заявок, стартапы и интернет-магазины. Услуга отражает DDoS-атаки, а объём фильтруемого трафика — то есть данных, которые проходят через систему очистки — ограничен скоростью до 1 Мбит в секунду. Пользователь может самостоятельно активировать услугу в личном кабинете Solar Space. Дополнительно предоставляется личная статистика и графики всех отражённых атак, доступные онлайн.
Хакеры переходят на мультивекторные атаки
По информации специалистов «Солар», число DDoS-атак на российские организации в прошлом году достигло 508 тысяч, что вдвое больше, чем в 2023-м. К тому же злоумышленники всё чаще используют комбинированные сценарии атак, объединяя сразу несколько методов, что значительно усложняет их своевременное выявление и блокировку. Каждая атака способна остановить работу сайта, лишить владельцев клиентов и дохода.
Автоматическая защита от кибератак
По словам Артёма Избаенкова, руководителя платформы Solar Space, небольшие компании и независимые авторы не всегда могут позволить себе дорогие решения в сфере киберзащиты. Новый бесплатный тариф позволяет им получить базовую, но надёжную защиту от DDoS без лишних затрат и технических сложностей — система сама включается и начинает работать.
Контекст
Рынок киберзащиты для малого и среднего бизнеса в России активно развивается на фоне роста DDoS-атак и мультивекторных угроз. Ранее владельцы сайтов чаще полагались на зарубежные CDN-сервисы, включая Cloudflare, что создавало риски для защиты данных.
