Бесплатная защита впервые доступна сайтам малого бизнеса

Группа компаний «Солар» представила первый на российском рынке бесплатный сервис для защиты небольших сайтов с посещаемостью до 5 тысяч пользователей от кибератак. Новое решение на базе платформы Solar Space способно автоматически отсекать вредоносный трафик и обеспечивать стабильность работы даже при атаках. Подключение занимает не больше 20 минут и не требует специальных знаний в области кибербезопасности.

Простая защита для МСП

Бесплатная подписка на услугу рассчитана на небольшие сайты — визитки, блоги, лендинги для приёма заявок, стартапы и интернет-магазины. Услуга отражает DDoS-атаки, а объём фильтруемого трафика — то есть данных, которые проходят через систему очистки — ограничен скоростью до 1 Мбит в секунду. Пользователь может самостоятельно активировать услугу в личном кабинете Solar Space. Дополнительно предоставляется личная статистика и графики всех отражённых атак, доступные онлайн.

Хакеры переходят на мультивекторные атаки

По информации специалистов «Солар», число DDoS-атак на российские организации в прошлом году достигло 508 тысяч, что вдвое больше, чем в 2023-м. К тому же злоумышленники всё чаще используют комбинированные сценарии атак, объединяя сразу несколько методов, что значительно усложняет их своевременное выявление и блокировку. Каждая атака способна остановить работу сайта, лишить владельцев клиентов и дохода.

Автоматическая защита от кибератак

По словам Артёма Избаенкова, руководителя платформы Solar Space, небольшие компании и независимые авторы не всегда могут позволить себе дорогие решения в сфере киберзащиты. Новый бесплатный тариф позволяет им получить базовую, но надёжную защиту от DDoS без лишних затрат и технических сложностей — система сама включается и начинает работать.

Контекст

Рынок киберзащиты для малого и среднего бизнеса в России активно развивается на фоне роста DDoS-атак и мультивекторных угроз. Ранее владельцы сайтов чаще полагались на зарубежные CDN-сервисы, включая Cloudflare, что создавало риски для защиты данных.