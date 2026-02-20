63% пользователей используют ИИ в рабочих чатах для экономии времени: нейросеть делает текст более «живым»

63% пользователей используют ИИ в деловой переписке для экономии времени, показал опрос Почты Mail и Hi-Tech Mail. При этом 54% чаще всего прибегают к нейросетям для подбора оригинальных формулировок и разнообразия стилистики писем. Ещё 29% респондентов считают, что ИИ помогает делать сообщения более живыми и персонализированными.

ИИ меняет стиль переписки: 14% добавляют юмор, 18% пишут более креативно

16% опрошенных применяют нейросети, чтобы автоматизировать ответы на повторяющиеся вопросы. Ещё 15% используют нейросети для делового перевода, а 14% — чтобы добавить в письма юмор и креатив. Похоже, корпоративное общение потихоньку теряет официальные рамки.

Кроме того, 18% опрошенных заметили, что с ИИ общение оказалось эффективнее, и столько же — что письма стали креативнее. Нейросети перестают быть просто инструментом и начинают влиять на стиль и тон деловой переписки.

76% россиян не стесняются писем, написанных с ИИ

Большинство пользователей спокойно относятся к тому, что ИИ помогает им писать письма: 76% не стесняются показывать такие сообщения коллегам. При этом интерес к экспериментам остаётся высоким — 23% уже пробуют использовать нейросети для интерактивных писем и юмора, а ещё 48% готовы делать это в отдельных случаях.

Руководитель направления машинного обучения Почты Mail Дмитрий Меркушов пояснил, что люди обращаются к ИИ не только ради скорости, но и чтобы общаться качественнее. По его словам, именно нестандартные сценарии — главный двигатель внедрения ИИ в деловую переписку. Они же формируют запрос на более гибкое и креативное общение.

Контекст

63% сотрудников хотя бы раз замечали использование нейросетей в рабочих чатах, но отношение к этому оказалось сложнее. Так, 48% автоматически не доверяют сгенерированным сообщениям, а 84% уверены, что распознают ИИ по «слишком идеальному» стилю — шаблонным оборотам, отсутствию эмоций и неестественной пунктуации.

Нейросети активно внедряются в переписку (для рутины их используют 65% опрошенных «Контур.Толк», а для генерации идей — 52%), но при этом вызывают недоверие. Особенно остро вопрос стоит в клиентской коммуникации — только 26% готовы доверить ИИ общение с внешними запросами.