Помощь ИИ в рабочих чатах в 2025-м — «ред флаг»

Искусственный интеллект всё активнее проникает в корпоративную коммуникацию: согласно исследованию «Контур.Толк», большинство россиян хотя бы раз замечали, что коллеги используют нейросети в рабочих чатах. При этом почти половина автоматически не доверяет сгенерированным сообщениям.

ИИ — уже часть корпоративной переписки

В России сотрудники всё чаще используют нейросети для решения рабочих задач, и коллеги это замечают. По статистике, 63% россиян хотя бы раз сталкивались с тем, что участники переписки отвечали им при помощи ИИ — без предупреждения или согласования.

Многим нейросети сокращают время на составление однотипных сообщений, помогают подбирать корректные формулировки и даже быстрее оформлять нужные документы. Однако массовое внедрение таких инструментов поднимает вопросы доверия и прозрачности — особенно когда граница между «автором» и нейросетью становится размытой.

Где граница между помощью и полной заменой

Респонденты чаще всего называют нейросети удобным решением для рутинных задач: 65% используют их для подготовки типовых сообщений, а 52% — во время мозговых штурмов для генерации идей. Только 15% применяют ИИ при составлении внутренних отчётов компании.

При этом использование алгоритмов в клиентской коммуникации пока воспринимается настороженно. Лишь каждый четвёртый опрошенный (26%) готов доверить нейросетям работу с внешними запросами. Ещё 8% убеждены, что применение ИИ в любых видах деловой переписки недопустимо — даже в тестовых или вспомогательных форматах.

Как распознать сообщения, написанные ИИ

Половина участников опроса уверена, что способна отличить машинный текст по языковым признакам. Среди ключевых маркеров чаще всего упоминаются чрезмерно «гладкий» стиль, шаблонные обороты и отсутствие эмоциональных нюансов.

Другие респонденты отмечают неестественную пунктуацию, гиперкорректность и слова, которыми коллеги обычно не пользуются. Такой тип коммуникации воспринимается как безличный и отчуждённый — особенно в командах, где неформальный тон и юмор считаются частью корпоративной культуры.

Невидимый ассистент = источник недоверия

Несмотря на распространение ИИ-инструментов, отношение к ним остаётся неоднозначным. Почти половина россиян (48%) признались, что не доверяют сообщениям, написанным с помощью нейросетей. Ещё 22% часто перепроверяют факты и формулировки, подозревая автоматическую генерацию, а 21% доверяют частично, но уточняют детали.

В «Контур.Толк» признают: искусственный интеллект постепенно становится «невидимым ассистентом» в корпоративных чатах, однако его использование должно быть этичным.

«Искусственный интеллект в корпоративных чатах облегчает рутинные задачи, но не должен вытеснять индивидуальность. Сейчас главное — не просто использовать нейросети, а делать это уместно, чтобы технологии помогали, а не заменяли личное общение», — говорит Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре».

Баланс между эффективностью и личным общением

По словам Скрипниченко, задача разработчиков сейчас — обеспечить пользователям контроль над своими данными и коммуникациями. Алгоритмы должны автоматизировать рутину, но не становиться посредником между людьми.

Он отмечает, что успех корпоративных решений зависит не только от технологического уровня, но и от доверия сотрудников. Компании, внедряющие ИИ, должны учитывать этический аспект: прозрачность, уведомление коллег и сохранение авторства становятся частью новой корпоративной нормы.

Контекст

Эксперты считают, что массовое появление нейросетей в офисных чатах приведёт к формированию новой цифровой этики. В неё войдут правила, регулирующие, когда уместно использовать ИИ, как обозначать его участие и как сохранять человеческое измерение в коммуникации.

Такой переход уже начался: сотрудники адаптируются к «сосуществованию» с искусственным интеллектом и всё чаще воспринимают его как инструмент, требующий осознанного подхода.