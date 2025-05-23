70% предпринимателей заметили снижение спроса на свои товары

70% предпринимателей в первом квартале 2025 года ощутили снижение спроса на свои товары и услуги, что негативно сказалось на продажах и выручке. Данные проведенного Институтом экономики роста им. П. А. Столыпина мониторинга среди 2,5 тыс. компаний опубликовали «Ведомости».

60% респондентов зафиксировали сокращение физического объема продаж в январе – марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падение выручки наблюдается у 56% предпринимателей. Интересно, что влияние падения продаж варьируется в зависимости от размера бизнеса: 66% микропредприятий сообщили о снижении выручки, в то время как среди крупных компаний этот показатель составляет всего 34%.

Согласие экспертов. Александр Калинин, президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», подчеркивает, что падение продаж особенно заметно в сфере услуг, оптовой торговле, логистике, транспорте и некоторых отраслях производства. Аналогичные наблюдения подтверждает доцент РАНХиГС Линда Рыжих, указывая на снижение физического объема продаж и слабый рост выручки на фоне инфляции.

Обратная позиция. Однако заместитель председателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян выступает с контраргументом, утверждая, что сокращение продаж не так существенно, как заявляет Институт экономики роста. Он отмечает, что население получило повышенные зарплаты и спрос остается стабильным, что и поддерживает уровень продаж.

По итогам 2024 года российский розничный рынок достиг рекордного роста. Товарооборот увеличился на 15,4% и составил 55,6 трлн рублей. В первую очередь, укрупнились лидеры: доля топ-100 ритейлеров возросла с 58,5% до 62,5%.

Фото на обложке: N Universe / Shutterstock / FOTODOM