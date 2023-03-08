Пока видные российские политики и бизнесмены поздравляют женщин с 8 марта, ЦБ РФ отчитывается о рекордном росте количества выпущенных банковских карт, исследователи указывают на увеличение числа женщин-предпринимательниц в отечественных компаниях, как и количества внештатных специалистов, Bloomberg сообщает о пристрастии русских бизнесменов к сафари в Зимбабве, а RB продолжает следить за интересными для предпринимателей инфоповодами в России и в мире.

Рекордный выпуск банковских карт, рост числа женщин-управленцев, сафари в Зимбабве: главное для бизнеса 8 марта