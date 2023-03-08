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Рекордный выпуск банковских карт, рост числа женщин-управленцев, сафари в Зимбабве: главное для бизнеса 8 марта

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Пока видные российские политики и бизнесмены поздравляют женщин с 8 марта, ЦБ РФ отчитывается о рекордном росте количества выпущенных банковских карт, исследователи указывают на увеличение числа женщин-предпринимательниц в отечественных компаниях, как и количества внештатных специалистов, Bloomberg сообщает о пристрастии русских бизнесменов к сафари в Зимбабве, а RB продолжает следить за интересными для предпринимателей инфоповодами в России и в мире.

Рекордный выпуск банковских карт, рост числа женщин-управленцев, сафари в Зимбабве: главное для бизнеса 8 марта
  • Выпуск банковских карт в РФ в 2022 году вырос на рекордные 18% и составил 389,6 млн (ЦБ РФ).
  • Количество женщин-управленцев в российских компаниях выросло на 25% («РГ» со ссылкой на Team Awards).
  • Минцифры направило в ГД постановление с предложением мер по предустановке Rustore на все продаваемые в РФ гаджеты даже в случае запрета со стороны правообладателя «операционки».
  • Депутаты от фракции «Новые люди» внесли законопроект о безвозмездном допуске владельцев электрокаров на платные трассы.
  • Более 160 поставщиков курительных трубок и безникотиновых вейпов составили коллективную досудебную претензию к Wildberries из-за незаконных штрафов на 600+ млн рублей. 
  • ЕС ввел санкции против девяти физлиц за нарушение прав женщин, среди них — двое военных из РФ.
  • 53% российских компаний работают с внештатными специалистами, каждая 10-я организация привлекает свыше 30 таких профессионалов («РГ» со ссылкой на «Работа.ру»).
  • IT-специалисты Саратовской области в 2022 году оформили льготную ипотеку на 130+ млн рублей,
  • Все больше богатых россиян стало ездить на сафари в Зимбабве из-за санкционных ограничений (Bloomberg).
  • Минфин США сообщил о намерении пересмотреть «потолок» цен на нефть в марте («РИА Новости»).
  • Втрое больше женщин, чем мужчин, считают, что девушки должны быть финансово независимы (35% против 11% с ответом «определенно да»). Вдвое больше мужчин, чем женщин, против такой финансовой свободы.
  • Google сообщил дату своей ежегодной I/O конференции, на которой рассказывает о новых продуктах: она пройдет 10 мая.

Фото на обложке: Unsplash

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