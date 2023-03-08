Рекордный выпуск банковских карт, рост числа женщин-управленцев, сафари в Зимбабве: главное для бизнеса 8 марта

Пока видные российские политики и бизнесмены поздравляют женщин с 8 марта, ЦБ РФ отчитывается о рекордном росте количества выпущенных банковских карт, исследователи указывают на увеличение числа женщин-предпринимательниц в отечественных компаниях, как и количества внештатных специалистов, Bloomberg сообщает о пристрастии русских бизнесменов к сафари в Зимбабве, а RB продолжает следить за интересными для предпринимателей инфоповодами в России и в мире.
- Выпуск банковских карт в РФ в 2022 году вырос на рекордные 18% и составил 389,6 млн (ЦБ РФ).
- Количество женщин-управленцев в российских компаниях выросло на 25% («РГ» со ссылкой на Team Awards).
- Минцифры направило в ГД постановление с предложением мер по предустановке Rustore на все продаваемые в РФ гаджеты даже в случае запрета со стороны правообладателя «операционки».
- Депутаты от фракции «Новые люди» внесли законопроект о безвозмездном допуске владельцев электрокаров на платные трассы.
- Более 160 поставщиков курительных трубок и безникотиновых вейпов составили коллективную досудебную претензию к Wildberries из-за незаконных штрафов на 600+ млн рублей.
- ЕС ввел санкции против девяти физлиц за нарушение прав женщин, среди них — двое военных из РФ.
- 53% российских компаний работают с внештатными специалистами, каждая 10-я организация привлекает свыше 30 таких профессионалов («РГ» со ссылкой на «Работа.ру»).
- IT-специалисты Саратовской области в 2022 году оформили льготную ипотеку на 130+ млн рублей,
- Все больше богатых россиян стало ездить на сафари в Зимбабве из-за санкционных ограничений (Bloomberg).
- Минфин США сообщил о намерении пересмотреть «потолок» цен на нефть в марте («РИА Новости»).
- Втрое больше женщин, чем мужчин, считают, что девушки должны быть финансово независимы (35% против 11% с ответом «определенно да»). Вдвое больше мужчин, чем женщин, против такой финансовой свободы.
- Google сообщил дату своей ежегодной I/O конференции, на которой рассказывает о новых продуктах: она пройдет 10 мая.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Число женщин-предпринимательниц на Wildberries выросло за год с 53% до 56%
- 2 Российские селлеры выступили против ужесточения правил работы маркетплейсов
- 3 Сервисы для продавцов на маркетплейсах
- 4 Эволюция маркетплейсов: как бизнесу развиваться сегодня на популярных площадках
- 5 Потребительский спрос в кризис, или Как улучшить маркетинг, чтобы продавать больше. Часть 2
ВОЗМОЖНОСТИ
08 марта 2023
10 марта 2023
10 марта 2023