Чаты Wildberries, падение продаж электроники: главное 9 марта

Карина Пардаева
«Дом.РФ», «Росбанк» и «Экспобанк» до конца августа обзаведутся платежными стикерами, НСПК установила тариф на b2b-переводы втрое ниже, Wildberries планирует запустить функцию чатов продавцов с покупателями и другие события 9 марта.
Чаты Wildberries, падение продаж электроники: главное 9 мартаКарина Пардаева
Россия
- Российский союз промышленников и предпринимателей подготовил меры по снижению уголовного и административного давления на бизнес. Среди прочего он включает декриминализацию 10 статей Уголовного кодекса, пишет «Ъ».
Финансы
- «Дом.РФ», «Росбанк» и «Экспобанк» до конца августа запустят платежные стикеры. Стикеры также тестируют в ВТБ, «Почта Банке«, «Абсолюте» и «Хоум Кредите», но о конкретных сроках их запуска для клиентов там не сообщили.
- Национальная система платежных карт (НСПК) установила тариф на переводы между корпоративными картами втрое ниже, чем на другие операции по картам «Мир», узнал «Коммерсантъ».
Бизнес
- Tele2 опроверг информацию о действии договора на использование бренда до сентября 2023 года. Ранее сообщение об этом опубликовали «Ведомости».
- Wildberries планирует запустить функцию чатов продавцов с покупателями, маркетплейс начал тестировать ее почти на 20 тыс. селлеров.
- Поставщики электроники и сети магазинов сообщили, что за первые восемь недель 2023 года продажи потребительской телеком-электроники (смартфонов, наушников и т. д.) упали на 11–12% в штуках и на 32–40% в деньгах, сообщил «Ъ».
Транспорт
- «Аэрофлот» получил сертификат разработчика авиатехники, сообщили «Ведомости». Он позволяет компании разрабатывать документацию для ремонта любых типов воздушных судов, а также для модификации компонентов и систем самолетов российского и иностранного производства. Сертификат бессрочный и действует до тех пор, пока «разработчик обеспечивает непрерывное удовлетворение прописанным в нем условиям».
Фото на обложке: Bubbers BB /
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