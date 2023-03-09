«Дом.РФ», «Росбанк» и «Экспобанк» до конца августа обзаведутся платежными стикерами, НСПК установила тариф на b2b-переводы втрое ниже, Wildberries планирует запустить функцию чатов продавцов с покупателями и другие события 9 марта.

Чаты Wildberries, падение продаж электроники: главное 9 марта