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Игры 1С, законопроект о майнинге, замена H&M и Uniqlo: главное 10 марта

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

1C решила выпускать игры на VK Play, Lady & Gentleman City откроет первый магазин под новой торговой маркой Just Clothes, льготная ипотека для IT-специалистов не пользуется спросом и другие события 10 марта.

Игры 1С, законопроект о майнинге, замена H&M и Uniqlo: главное 10 марта

Финансы

  • Законопроект о майнинге и трансграничных сделках с криптовалютами будет принят в первом полугодии 2023 года — норма начнет действовать с июля, сообщили «Известия».
  • Льготная ипотека для IT-специалистов не пользуется спросом, пишет «Коммерсантъ». Участники рынка, банки и застройщики отмечают сложность получения кредита.

Бизнес

  • Wildberries впервые уступил лидерство по доле новых продавцов. На снижение популярности Wildberries у начинающих селлеров повлиял ввод комиссии при регистрации продавцов на маркетплейсе.
  • Российский ритейлер Lady & Gentleman City откроет в ТЦ «Авиапарк» первый магазин под новой торговой маркой Just Clothes. Отечественные марки сейчас пытаются занять нишу ушедших из России иностранных брендов, таких как H&M и Uniqlo, уверены эксперты.
  • Продажи подержанных легковых автомобилей в России в январе – феврале 2023 года выросли на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Продано 868 тысяч машин, пишу «Ведомости».
  • Маркетплейсы обяжут проверять подлинность товаров и проверять продавцов. Для этого они могут воспользоваться системой маркировки «Честный знак». В ней есть необходимая информация о зарегистрированных продавцах и об изделиях с маркировкой.

Телеком

  • 1C решила выпускать игры на VK Play, например, онлайн-шутер «Калибр». Но пока компаниям не удалось договориться об условиях сотрудничества. У студии в разработке еще четыре игры, релиз которых должен состояться до 2025 года, сообщили «Ведомости».

Фото на обложке: frank60 / Shutterstock

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