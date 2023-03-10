Аналитики подсчитали стоимость аренды жилья в выдуманных локациях видеоигры Atomic Heart

«Авито Недвижимость» подсчитала стоимость аренды жилья в выдуманных локациях популярной видеоигры Atomic Heart. Специалисты визуально сравнили эти локации с районами столицы и назвали сумму, за которую, например, майор Нечаев смогу бы снять квартиру в том или ином месте современной Москвы.

Первая встречающаяся в игре локация похожа на современный район ВДНХ. По подсчетам «Авто Недвижимости», в январе средняя стоимость аренды жилья в этом районе составляла 50 тыс. рублей в месяц.

Заработная плата офицера КГБ в игре не озвучивается, но специалисты сервиса предположили, что майор Нечаев мог бы позволить себе снять здесь однокомнатную квартиру.

Строения города будущего «Челомея» визуально напоминают так называемые сталинские высотки, в частности здания МГУ на Воробьевых горах.

«В этом элитном районе мог бы жить ключевой гений шутера – профессор Сеченов. Скорее всего, он вел бы лекции в МГУ и хотел бы жить недалеко от работы», – отметили в «Авито Недвижимости».

Средняя ставка аренды в этом районе составляет 95 тыс. рублей в месяц. Например, двухкомнатную квартиру площадью 60 кв. м. неподалеку от МГУ можно снять за 80 тыс. рублей в месяц.

Бункер из Atomic Heart специалисты сервиса сравнили с Таганским районом Москвы. Там средняя ставка арендной платы за однокомнатную, двухкомнатную и трехкомнатную квартиры составляет 50, 63 и 80 тыс. рублей в месяц соответственно.

Дом персонажа игры бабы Зины можно найти в Московской области, например, в поселке Московский. Один месяц аренды такого дома обойдется в 26 тыс. рублей.

Действие недавно вышедшей видеоигры Atomic Heart происходит в СССР в альтернативном времени, где страна производит обслуживающих людей роботов. Машины устраивают восстание, которое и предстоит остановить главному герою.

Фото на обложке: Alex PakhoMovie / Shutterstock