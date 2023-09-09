Мужчины тратят на одежду больше женщин, Илон Маск вводит в строй новые спутники, но при этом отключает ближайшие к Крыму, Сбербанк увеличивает срок действия кредитных карт, а RB продолжает следить за интересными для предпринимателей новостями.

Рекордный товарооборот России и Мексики, новости SpaceX и опросы россиян: главное для бизнеса 9 сентября