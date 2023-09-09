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Рекордный товарооборот России и Мексики, новости SpaceX и опросы россиян: главное для бизнеса 9 сентября

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Мужчины тратят на одежду больше женщин, Илон Маск вводит в строй новые спутники, но при этом отключает ближайшие к Крыму, Сбербанк увеличивает срок действия кредитных карт, а RB продолжает следить за интересными для предпринимателей новостями.

Рекордный товарооборот России и Мексики, новости SpaceX и опросы россиян: главное для бизнеса 9 сентября
  • Сбербанк решил с 3 октября увеличить срок действия кредитных карт «Мир» до 10 лет (аналогичная мера уже действует для дебетовых карт).
  • Средний чек одной покупки в магазинах одежды и обуви у мужчин в июне – августе 2023 года составил 9,9 тыс. рублей, что почти вдвое больше среднего чека у женщин – 4,9 рублей («Русский стандарт»).\
  • Каждый второй россиянин считает самыми выгодными вклады со сроками от трех месяцев до одного года, поскольку уверен, что такая форма сбережений позволяет быстро переложить деньги на новый депозит в случае роста ставок («Открытие»).
  • Товарооборот России и Мексики в июне достиг рекордных $324 млн.
  • SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink, а днем ранее из книги Уолтера Айзексона Politico узнало, что Илон Маск намеренно отключал спутники «в пределах 100 км от побережья Крыма», чтобы «не допустить эскалации конфликта».
  • Число бронирований организованных туров на осень 2023 года выросло по данным различных экспертных площадок на 5-25%, а средний чек — на 15% до 164 тыс. рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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