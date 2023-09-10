Еврокомиссия подтвердила, что въезд россиян в Европу на личных авто будет расцениваться как запрещенный импорт, SpaceX планирует открыть первый офис в Европе, а премьер Индии призвал страны G20 разработать стандарты регулирования рынка криптовалют. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Запрет на въезд в Европу на авто из РФ, контроль G20 за криптовалютами, кибератаки на «Сбер»: главное 10 сентября