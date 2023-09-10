Запрет на въезд в Европу на авто из РФ, контроль G20 за криптовалютами, кибератаки на «Сбер»: главное 10 сентября

Ахмед Садулаев
Еврокомиссия подтвердила, что въезд россиян в Европу на личных авто будет расцениваться как запрещенный импорт, SpaceX планирует открыть первый офис в Европе, а премьер Индии призвал страны G20 разработать стандарты регулирования рынка криптовалют. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Запрет на въезд в Европу на авто из РФ, контроль G20 за криптовалютами, кибератаки на «Сбер»: главное 10 сентябряАхмед Садулаев
Мир
- Въезд россиян в Европу на личных автомобилях может расцениваться как запрещенный импорт авто, разъяснила Еврокомиссия. Другие личные вещи, такие как смартфоны, ноутбуки и драгоценности, также могут конфисковать вне зависимости от того, используются они в личных целях или нет.
- Премьер Индии Нарендра Моди призвал страны G20 разработать глобальные стандарты регулирования криптовалют по образцу Базельских стандартов банковского регулирования.
- Посольство РФ в Финляндии рекомендовало не ездить в страну на машинах с российскими номерами после разъяснений Еврокомиссии о том, что ввезенные в ЕС личные вещи могут рассматриваться как запрещенный импорт.
- Индия предложила российским экспортерам инвестировать застрявшие на счетах в местных банках рупии, рассказал глава МИД Сергей Лавров.
- В Турции выросло число киберпреступлений на фоне наплыва российских программистов. По данным местной полиции, хакеры-релоканты объединяются с турецкими коллегами для обмена опытом и поиска каналов продажи украденных данных.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросит генсека ООН направить России еще одно письмо с предложением по зерновой сделке.
- При этом Лавров счел неприемлемым недавнее предложение генсека ООН по возобновлению зерновой сделки. Глава российского МИД подчеркнул, что Россия вернется к соглашению только при снятии всех ограничений с сельхозэкспорта.
Россия
- Доля национальных валют в расчетах между Россией и Китаем превышает 80%. К началу 2022 года она составляла 25%, рассказал директор первого департамента Азии МИД Георгий Зиновьев (РИА).
- Экспорт нефтепродуктов из России в Бразилию в августе вырос в 2,1 раза и составил 920 тыс. тонн. Стоимость закупок возросла до $672,8 млн (РИА).
- В Якутии нашли крупнейший за последние 10 лет алмаз ювелирного качества. Масса камня составила 390,7 карат.
- Российские кинотеатры выпустили в прокат фильмы «Барби» и «Оппенгеймер», несмотря на объявленное Минкультом несоответствие картин «традиционным российским духовным ценностям».
Бизнес
- SpaceX планирует открыть в Дублине первый европейский офис с целью увеличения продаж Starlink в Европе (Times).
- За второй квартал 2023-го на Сбербанк было совершено 32 DDoS-атаки, рассказал зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов. Топ-менеджер оценивает дефицит кадров в сфере кибербезопасности в 50 тысяч человек.
- «Газпром-Медиа» ведет переговоры с Таиландом о продаже прав на свой киносериальный контент. По словам замгендиректора холдинга Юлии Голубевой, в кино и сериалах компании заинтересованы «сразу несколько крупных игроков местного рынка».
- Более 300 компаний из Китая (самое большое число после пандемии) примут участие в Восточном экономическом форуме, сообщил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь (ТАСС).
- Хакеры взломали X (Twitter) создателя Ethereum и украли у его подписчиков $691 тысяч.
Фото: Unsplash
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