Лимит на рублевые переводы за рубеж, рост IT-рынка к 2030 году: главное 11 сентября

Карина Пардаева
Глава ВТБ предложил ввести лимит на рублевые переводы за рубеж, «Альфа-банк» решил открыть филиалы в Пекине и Шанхае, магазины Decathlon откроют в России до конца 2023 года и другие события 11 сентября.
Лимит на рублевые переводы за рубеж, рост IT-рынка к 2030 году: главное 11 сентябряКарина Пардаева
Финансы
- Глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести лимит на рублевые переводы за рубеж — по аналогии с ограничением ЦБ на вывод валюты в $1 млн в месяц.
- «Альфа-банк» решил открыть филиалы в Пекине и Шанхае. Заявки на регистрацию в ближайшее время подадут в Народный банк КНР, узнал РБК.
Бизнес
- Продажи абонементов в фитнес-клубы в августе выросли на 14% и оказались выше доковидных показателей примерно на 3,2%, пишет Forbes.
- Магазины спортивных товаров Decathlon откроют в России до конца 2023 года после продажи новому владельцу. Сделка уже одобрена правкомиссией.
- К 2030 году объем IT-рынка вырастет более чем в два раза — до 7 трлн рублей. Доля разработчиков в различных сегментах увеличится с 50% до 90%.
Транспорт
- Российский «Соллерс» запустил серийное производство пикапов на дальневосточном автозаводе. Ранее на этом предприятии производились автомобили марки Mazda.
Фото на обложке: Radachynskyi Serhii /
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