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Лимит на рублевые переводы за рубеж, рост IT-рынка к 2030 году: главное 11 сентября

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Глава ВТБ предложил ввести лимит на рублевые переводы за рубеж, «Альфа-банк» решил открыть филиалы в Пекине и Шанхае, магазины Decathlon откроют в России до конца 2023 года и другие события 11 сентября.

Лимит на рублевые переводы за рубеж, рост IT-рынка к 2030 году: главное 11 сентября

Финансы

  • Глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести лимит на рублевые переводы за рубеж — по аналогии с ограничением ЦБ на вывод валюты в $1 млн в месяц. 
  • «Альфа-банк» решил открыть филиалы в Пекине и Шанхае. Заявки на регистрацию в ближайшее время подадут в Народный банк КНР, узнал РБК.

Бизнес

  • Продажи абонементов в фитнес-клубы в августе выросли на 14% и оказались выше доковидных показателей примерно на 3,2%, пишет Forbes.
  • Магазины спортивных товаров Decathlon откроют в России до конца 2023 года после продажи новому владельцу. Сделка уже одобрена правкомиссией.
  • К 2030 году объем IT-рынка вырастет более чем в два раза — до 7 трлн рублей. Доля разработчиков в различных сегментах увеличится с 50% до 90%.

Транспорт

  • Российский «Соллерс» запустил серийное производство пикапов на дальневосточном автозаводе. Ранее на этом предприятии производились автомобили марки Mazda.

Фото на обложке: Radachynskyi Serhii / Shutterstock

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