Глава ВТБ предложил ввести лимит на рублевые переводы за рубеж, «Альфа-банк» решил открыть филиалы в Пекине и Шанхае, магазины Decathlon откроют в России до конца 2023 года и другие события 11 сентября.

Лимит на рублевые переводы за рубеж, рост IT-рынка к 2030 году: главное 11 сентября