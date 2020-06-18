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Девелопер «А101» запустит сеть коворкингов Easy Busy

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Инвестиционно-строительный холдинг «А101» создаст сеть сервисных зон Easy Busy. Проект предполагает появление на первых этажах жилых домов в районах «А101» коворкингов с гибкой тарифной сеткой и широким набором услуг. Об этом говорится в сообщении компании.

Девелопер «А101» запустит сеть коворкингов Easy Busy

На первом этапе подобные объекты откроются в жилых комплексах «Скандинавия» и «Испанские кварталы». Всего в ближайшие три года группа создаст 4 коворкинга суммарной площадью более 1000 кв. метров. 

После открытия компания проанализирует эффективность загрузки площадей и принцип их развития — расширение площадей коворкингов или создание нескольких зон коворкинга в жилом районе.

Концепция предусматривает возможность развивать любой тип бизнеса, говорится в сообщении. В помещении можно арендовать как классические «офисные» места с установленной оргтехникой или без нее, так и специализированные комнаты для оказания бьюти-услуг, бытовых или образовательных сервисов.

Фото: пресс-служба «А101»

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