«Абрау-Дюрсо» купила винодельню «АСК Шеки Шараб» в Алазанской долине Азербайджана

Российская группа компаний «Абрау-Дюрсо» победила в приватизационном конкурсе на выкуп винного завода «АСК Шеки Шараб» мощностью 2,6 млн бутылок в год в знаменитой Алазанской долине в Азербайджане.

«Согласно инвестиционной программе, одобренной конкурсной комиссией, ГК «Абрау-Дюрсо» вложит более €2,334 млн в развитие предприятия», — говорится в сообщении ГК.

В Алазанской долине «Абрау-Дюрсо» планирует производить элитные, а также десертные виноградные вина и посадить собственные виноградники с автохтонными сортами «мадраса» и «баяншира».

Вина с нового завода будут экспортироваться преимущественно в Россию. Также есть намерения поставлять их в Турцию. Власти Азербайджана окажут виноделу поддержку, так как заинтересованы в выходе на зарубежные рынки. Экспорт локального вина планируется увеличить в пять раз до 2025 года.

«Потрясающий терруар Алазанской долины известен по всему миру. Во многом развитию виноделия здесь помогает уникальный мягкий климат. Проникновению в Азербайджан заморозков препятствуют Кавказские горы. А жаркое, но не засушливое лето позволяет винограду вызревать в полной мере», — прокомментировал событие президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

Предприятие «АСК Шеки Шараб» было открыто в 2008 году, на нем установлено современное европейское оборудование.

Винный дом «Абрау-Дюрсо» уже представляет коллекции виноделен: «Абрау-Дюрсо», «Винодельня Ведерниковъ», «Лоза» и другие. По итогам 2020 года компания «Абрау-Дюрсо» продала более 40,5 млн бутылок алкогольной продукции.

Выручка ООО «Абрау-Дюрсо» в 2020 году составила 464 млн рублей, чистая прибыль — 42,7 млн рублей. Группа принадлежит семье российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

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Фото на обложке: pexels.com