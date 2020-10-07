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Четверть россиян не получают прибавку к зарплате после обращений к руководству — опрос
Новости
Анастасия Марьина
Большинству россиян (86%) зарплаты повышают только по инициативе работодателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру».
Четверть россиян не получают прибавку к зарплате после обращений к руководству — опросАнастасия Марьина
В опросе приняли участие более 3200 пользователей сервиса из всех регионов страны.
Только в 14% случаев сотрудники получают прибавки по своей инициативе.
15% опрошенных добились повышения зарплаты после собственных переговоров с начальством. 25% респондентов отметили, что им отказали в надбавке, а 60% сотрудников российских компаний самостоятельно не просили руководство повысить их оклады.
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