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Консультанты акционеров Tesla призвали исключить Илона Маска из правления компании

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Консалтинговая компания Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), которая работает с акционерами Tesla, призвала инвесторов компании исключить из правления Илона Маска. Об этом пишет РИА Новости.

Консультанты акционеров Tesla призвали исключить Илона Маска из правления компании

Консультанты из PIRC предложили инвесторам голосовать против переизбрания Маска в совет директоров. Причина — соглашение о выплате руководителю Tesla рекордного вознаграждения, которое может принести Маску $55,8 млрд. 

Основатель Tesla Илон Маск не получает зарплату: с 2018 года его вознаграждение привязано к капитализации компании. За десять лет Маск может получить более $50 млрд при выполнении определенных условий. 

Вознаграждение разбито на 12 траншей. Чтобы получить все транши, Маск должен увеличить рыночную стоимость Tesla до $650 млрд. В начале мая Маск получил право на первый транш — средняя рыночная капитализация Tesla составила $100 млрд за шесть месяцев. 

По мнению консультантов акционеров, соглашение «несправедливо обогащает» Маска. PIRC предложила инвесторам проголосовать против бонусной сделки. 

«Совет директоров, в том числе генеральный директор Илон Маск, присудили себе чрезмерные компенсационные пакеты в течение трехлетнего периода, которые, предположительно, позволили директорам обогатиться за счет компании», — заявили консультанты акционеров Tesla.

В PIRC отметили, что сделка может привести к судебному иску. Консультанты добавили, что частые спорные сообщения Маска в Twitter стоили Tesla миллионы долларов и представляли «ненужный репутационный риск для компании».

Тем не менее Tesla показывает хорошие финансовые результаты. По итогам первого квартала 2020 года выручка компании выросла до $5,99 млрд по сравнению с $4,54 млрд за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в конце мая другая компания Маска, SpaceX, отправила пилотируемый космический корабль к МКС. Это первый пилотируемый полет в космос, который выполнила частная компания. 

Фото: nyker / Shutterstock

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