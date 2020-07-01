Консультанты акционеров Tesla призвали исключить Илона Маска из правления компании

Консалтинговая компания Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), которая работает с акционерами Tesla, призвала инвесторов компании исключить из правления Илона Маска. Об этом пишет РИА Новости .

Консультанты из PIRC предложили инвесторам голосовать против переизбрания Маска в совет директоров. Причина — соглашение о выплате руководителю Tesla рекордного вознаграждения, которое может принести Маску $55,8 млрд.

Основатель Tesla Илон Маск не получает зарплату: с 2018 года его вознаграждение привязано к капитализации компании. За десять лет Маск может получить более $50 млрд при выполнении определенных условий.

Вознаграждение разбито на 12 траншей. Чтобы получить все транши, Маск должен увеличить рыночную стоимость Tesla до $650 млрд. В начале мая Маск получил право на первый транш — средняя рыночная капитализация Tesla составила $100 млрд за шесть месяцев.

По мнению консультантов акционеров, соглашение «несправедливо обогащает» Маска. PIRC предложила инвесторам проголосовать против бонусной сделки.

«Совет директоров, в том числе генеральный директор Илон Маск, присудили себе чрезмерные компенсационные пакеты в течение трехлетнего периода, которые, предположительно, позволили директорам обогатиться за счет компании», — заявили консультанты акционеров Tesla.

В PIRC отметили, что сделка может привести к судебному иску. Консультанты добавили, что частые спорные сообщения Маска в Twitter стоили Tesla миллионы долларов и представляли «ненужный репутационный риск для компании».

Тем не менее Tesla показывает хорошие финансовые результаты. По итогам первого квартала 2020 года выручка компании выросла до $5,99 млрд по сравнению с $4,54 млрд за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в конце мая другая компания Маска, SpaceX, отправила пилотируемый космический корабль к МКС. Это первый пилотируемый полет в космос, который выполнила частная компания.

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