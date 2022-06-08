Бортпроводников «Аэрофлота» обязали вести учет туалетной бумаги на рейсах в Турцию

Бортпроводников «Аэрофлота» обязали вести учет туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток на рейсах в Турцию и не оставлять их запас в доступных местах. Ранее таких требований к членам экипажа авиакомпании не предъявляли.
О новых требования к членам экипажа «Аэрофлота» пишет Telegram-канала Baza, приложив к сообщению скриншот листа оперативной информации.
В документе уточняется, что учет бумажной продукции на рейсах в Анталию и Стамбул является строгим. Необходимо пересчитывать салфетки, туалетную бумагу и бумажные полотенца, а в случае, если по завершению рейса они остались – опечатать и сдать.
Выкладывать новую туалетную бумагу следует только мере расходования существующей, а запас бумажной продукции запрещено хранить в отсеках за зеркалом и других местах в туалетной комнате.
Порядок распоряжения бумажной продукцией действует в тестовом режиме и продлится с 3 по 10 июня.
Фото на обложке: photosounds /
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10 июня 2022