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Бортпроводников «Аэрофлота» обязали вести учет туалетной бумаги на рейсах в Турцию

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Бортпроводников «Аэрофлота» обязали вести учет туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток на рейсах в Турцию и не оставлять их запас в доступных местах. Ранее таких требований к членам экипажа авиакомпании не предъявляли.

Бортпроводников «Аэрофлота» обязали вести учет туалетной бумаги на рейсах в Турцию

О новых требования к членам экипажа «Аэрофлота» пишет Telegram-канала Baza, приложив к сообщению скриншот листа оперативной информации.  

В документе уточняется, что учет бумажной продукции на рейсах в Анталию и Стамбул является строгим. Необходимо пересчитывать салфетки, туалетную бумагу и бумажные полотенца, а в случае, если по завершению рейса они остались – опечатать и сдать.

Выкладывать новую туалетную бумагу следует только мере расходования существующей, а запас бумажной продукции запрещено хранить в отсеках за зеркалом и других местах в туалетной комнате.

Порядок распоряжения бумажной продукцией действует в тестовом режиме и продлится с 3 по 10 июня.

Фото на обложке: photosounds / Shutterstock

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