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АФК «Система» хочет обанкротить киностудию, снявшую «Улицы разбитых фонарей»

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области начал банкротство компании «Прогресс-студия». Она снимала сериал «Менты, или Улицы разбитых фонарей». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованное в среду определение.

АФК «Система» хочет обанкротить киностудию, снявшую «Улицы разбитых фонарей»

Банкротство было инициировано люксембургским банком East-West United Bank (EWUB), который на 100% принадлежит АФК «Система». 

Суд признал обоснованным требование EWUB к «Прогресс-студии» в размере около 612 млн рублей основного долга и процентов. В отношении студии началось наблюдение – начальная процедура банкротства.

РИА Новости сообщает, что в 2013-2014 годах банк АФК «Системы» по соглашению со швейцарской компанией New Century Distribution бывшего медиамагната Владимира Гусинского предоставил кредиты на общую сумму $35 млн.

Но заемщик свои обязательства по возврату исполнил не полностью.

Тогда банк обратился к его поручителям, среди которых оказалась компания «Прогресс-студия» (ранее – «Навигатор»), с предложением погасить долг в размере $9,6 млн. Получив отказ, банк «Системы» подал заявление о банкротстве. Рассмотрение дела суд назначил на 26 мая.

«Прогресс-студия» является «дочкой» кинохолдинга New Century Distribution GmbH Гусинского. С ним также аффилированы «Кинопроизводственный центр», «Форвард-Фильм», «Серебряный экран», «Центр кинопроизводства», «Новый русский сериал». Они снимали такие сериалы как «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Охота на Золушку» и другие.

Некоторые из студий ранее признавались банкротами, были ликвидированы и вместо них создавались новые. В 2017 году «Коммерсантъ» писал о «кольцевом банкротстве» кинокомпаний Гусинского.

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