Акционеры «Лукойла» создали фонд для инвестиций в перспективные проекты

Крупнейшие акционеры «Лукойла» создали фонд со стартовым размером $0,5 млрд, куда будут отчислять часть своих дивидендов.

Средства будут направлять на новые проекты, в том числе связанные с климатическими инициативами. Об этом сообщает ТАСС.

«Акционеры «Лукойла» приняли решение о создании инвестиционного фонда, куда будут перечислять часть своих дивидендов для реинвестиций в перспективные проекты. Плюс на эти деньги строятся спортивные объекты, университет. Это все деньги акционеров, не государственные», — сказал президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов.

Он также отметил, что объем фонда на начальном этапе составил $0,5 млрд. При этом его могут увеличить по мере необходимости.

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