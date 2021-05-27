Акселератор StartHub Moscow открыл набор стартапов

Агентство инноваций Москвы объявило о начале набора технологических стартапов на участие в акселераторе StartHub Moscow, сообщили в пресс-службе агентства. Этот набор – второй, в этот раз эксперты сделают упор на компаниях с решениями в сфере искусственного интеллекта.
Стать резидентами акселератора могут юридические лица с готовым продуктом и продажами, а также минимально жизнеспособным продуктом на стадии пилотирования, пояснили в агентстве. Экспертная комиссия выберет 100 стартапов.
Заявки принимаются до 18 июля на сайте акселератора.
«В этот раз при отборе резидентов экспертная комиссия будет делать упор на решения с технологией искусственного интеллекта», – отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
Программа StartHub Moscow рассчитана на пять месяцев. Она подразумевает посещение предпринимателями конференций, питч-сессий, вебинаров, круглых столов. В конце программы – встреча с венчурными инвесторами и бизнес-ангелами, готовыми оказать финансовую и экспертную поддержку.
На первый набор акселератора было подано 950 заявок, отбор прошли 100 стартапов.
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Фото: пресс-служба Агентства инноваций Москвы
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