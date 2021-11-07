Американские миллиардеры разбогатели на $2 трлн за время пандемии

Совокупное состояние американских миллиардеров выросло более чем на $1,8 трлн с 1 января 2020 года. Сильнее всех разбогател Илон Маск — сумма, на которую выросло его состояние, больше накопленных средств сооснователя Microsoft Билла Гейтса и инвестора Уоррена Баффета вместе взятых.
Рост доходов американских предпринимателей подсчитал Forbes USA. На 1 января 2020 года состояния миллиардеров равнялись в сумме $3,4 трлн, теперь эта сумма достигает почти $5,3 трлн.
Источник связывает скачок с ростом рынков. Индекс крупнейших по капитализации американских компаний S&P 500 за это время увеличился на 45%, а промышленный индекс Dow Jones Industrial Average — на 27%.
Совокупное состояние богатейших людей Америки обогнало индексы по темпам роста и выросло на 56%.
Свыше половины прироста приходится на 20 человек из списка. Быстрее других рос кошелек основателя Tesla и SpaceX — на $293,7 млрд за неполные два года. С 1 января 2020 года акции Tesla Motors подорожали в 14 раз.
Вторым по темпам роста состояния стал основатель Amazon Джефф Безос — с начала прошлого года он разбогател на $86,2 млрд, а акции его компании выросли на 88%.
Состояние сооснователя корпорации-производителя программного обеспечения Oracle Ларри Эллисона увеличилось на $65,8 млрд, как и состояние сооснователя Google Ларри Пейджа.
Второй основатель Google Сергей Брин разбогател на $63,3 млрд. Акции их компании выросли в цене за указанный период на 120%.
В конце октября Илон Маск стал первым в истории человеком, чье богатство превысило $300 млрд.
На этой неделе владелец Tesla устроил опрос в Twitter, в котором пользователи могли проголосовать за продажу предпринимателем 10% принадлежащих ему акций компании. Опрос завершился сегодня, 7 ноября, и 57,9% от 3 млн участников опроса проголосовали за продажу.
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Фото: Unsplash
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