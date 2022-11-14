В России вырос спрос на услуги переноса или установки удаленных из App Store приложений

На «Авито» выросло число объявлений от частных лиц и компаний об оказании услуг переноса или установки на смартфоны приложений банков, удаленных из App Store, пишет «Коммерсантъ».
Установить приложения банков, удаленные из App Store, предлагается с помощью специальной программы и доступа в iTunes. Однако подобная схема, как отмечают эксперты, грозит передачей всех данных с устройства злоумышленникам.
Похожие услуги для Android предлагают и крупные магазины электроники, однако они действуют по другой схеме: устанавливают пользователю NashStore и RuStore и скачивают приложения банков оттуда.
- По данным «Авито», на площадке в настоящее время порядка 1,5–2,5 тыс. предложений об установке удаленных из App Store приложений. В компании уточнили, что они «появились в ответ на желание людей пользоваться привычными мобильными приложениями в тот момент, когда они стали недоступны».
- Среди крупных ритейлеров сервис установки удаленных приложений предлагают «М.Видео-Эльдорадо» (на iOS и Android, схема не раскрывается), «Ситилинке» (только Android) и re:Store (устанавливают удаленные из App Store приложения бесплатно, но только те, которые были скачаны на предыдущий iPhone клиента).
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Свежий взгляд: 15 эко-приложений для вашего телефона
- 2 Как покорить топ App Store, удержаться в нем и заработать
- 3 «Авито» проведет круглый стол на тему новых вызовов и возможностей в маркетинге
- 4 Теперь без привычных соцсетей: почему стоит развивать бизнес на Авито
- 5 Продвижение на классифайдах: пять советов новичкам для повышения эффективности
ВОЗМОЖНОСТИ
14 ноября 2022
15 ноября 2022
15 ноября 2022