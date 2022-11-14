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В России вырос спрос на услуги переноса или установки удаленных из App Store приложений

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

На «Авито» выросло число объявлений от частных лиц и компаний об оказании услуг переноса или установки на смартфоны приложений банков, удаленных из App Store, пишет «Коммерсантъ».

В России вырос спрос на услуги переноса или установки удаленных из App Store приложений

Установить приложения банков, удаленные из App Store, предлагается с помощью специальной программы и доступа в iTunes. Однако подобная схема, как отмечают эксперты, грозит передачей всех данных с устройства злоумышленникам.

Похожие услуги для Android предлагают и крупные магазины электроники, однако они действуют по другой схеме: устанавливают пользователю NashStore и RuStore и скачивают приложения банков оттуда.

  • По данным «Авито», на площадке в настоящее время порядка 1,5–2,5 тыс. предложений об установке удаленных из App Store приложений. В компании уточнили, что они «появились в ответ на желание людей пользоваться привычными мобильными приложениями в тот момент, когда они стали недоступны».
  • Среди крупных ритейлеров сервис установки удаленных приложений предлагают «М.Видео-Эльдорадо» (на iOS и Android, схема не раскрывается), «Ситилинке» (только Android) и re:Store (устанавливают удаленные из App Store приложения бесплатно, но только те, которые были скачаны на предыдущий iPhone клиента).

Фото на обложке: Unsplash

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