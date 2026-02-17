Apple и Tesla сокращают производство из-за дефицита чипов

Нехватка чипов оперативной памяти уже заставила Apple, Tesla и ещё около десятка крупных компаний сократить производство в начале 2026 года, пишет Fortune. Глава Apple Тим Кук уже предупредил, что это ударит по марже iPhone. Илон Маск также заявил, что быстро решить проблему не получится — и Tesla может построить собственный завод по производству оперативной памяти.

DRAM — оперативная память, которую скупают для ИИ

DRAM — это оперативная память, которая используется в компьютерах, ноутбуках, смартфонах и другой технике для временного хранения данных. Именно в ней работают открытые приложения и запущенные процессы.

Спрос на DRAM резко вырос из-за бума искусственного интеллекта: для обучения и работы ИИ-моделей требуются огромные вычислительные мощности и, соответственно, большие объемы памяти. Техногиганты скупают чипы для серверов и дата-центров, из-за чего производители электроники недополучают память для обычных ноутбуков и смартфонов.

Alphabet и OpenAI скупают память — производители электроники урезают выпуск техники

Дефицит уже отражается на стоимости ноутбуков, смартфонов, автомобилей и оборудования для дата-центров. Производители электроники конкурируют за ограниченные поставки DRAM от Samsung Electronics и Micron Technology.

Главная причина нехватки — стремительный рост строительства дата-центров для ИИ. Alphabet и OpenAI закупают миллионы ускорителей Nvidia с большим объёмом памяти для работы чат-ботов и других ИИ-сервисов.

Ритейлеры и посредники уже пересматривают цены на DRAM почти ежедневно. Ограниченные поставки заставляют компании урезать выпуск техники, а эксперты предупреждают: если спрос на ИИ-оборудование продолжит расти, ситуация станет ещё напряжённее.

Контекст

Пока Apple и Tesla вынуждены сокращать производство из-за дефицита памяти, другие технологические гиганты пытаются решить проблему радикально — через создание собственных чипов. ByteDance (владелец TikTok) ведёт переговоры с Samsung Electronics о контрактном производстве ИИ-чипов и поставках микросхем памяти. В планах на 2026 год — выпустить не менее 100 тыс. единиц с потенциальным ростом до 350 тыс.

ByteDance, чьи расходы на ИИ-инфраструктуру в 2026 году превысят 160 млрд юаней, пытается обезопасить себя от сбоев в цепочках поставок. Успешное завершение переговоров с Samsung позволит не только стабилизировать производство, но и в перспективе предложить собственные чипы партнерам — по тому же пути уже идут Google, Amazon и Microsoft, стремясь снизить зависимость от Nvidia.