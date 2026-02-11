ByteDance начнёт производить свои ИИ-чипы уже в 2026 году

Китайская компания ByteDance, владелец TikTok, начнёт разработку собственного чипа для работы с нейросетями, сообщает Reuters. Компания договаривается с Samsung Electronics об использовании производственных мощностей для создания своих ИИ-чипов и поставках микросхем памяти. В 2026 году планируется выпуск не менее 100 тыс. единиц, при этом производство может постепенно вырасти до 350 тыс.

Samsung предоставит свои производственные мощности ByteDance для создания ИИ-чипов

ByteDance в переговорах с Samsung обсуждает возможность получения первых чипов уже в конце марта 2026 года. В планах за этот год выпустить от 100 тыс. единиц. Источник Reuters также сообщил, что компания ByteDance намерена постепенно нарастить производство до 350 тыс. единиц. ByteDance хочет договориться с Samsung о контрактном производстве. Это позволит ByteDance производить чипы, не создавая свои собственные фабрики с нуля.

ByteDance давно пытается разработать чипы для собственных задач в области искусственного интеллекта. Компания занимается разработкой чипов как минимум с 2022 года: тогда она начала активно нанимать специалистов по чипам.

ByteDance договаривается с Samsung о поставках микросхем памяти

Ещё одной темой переговоров стали поставки микросхем для хранения данных. Сейчас в мире из-за повсеместного строительства ИИ-инфраструктуры такие чипы в дефиците, из-за чего цены на них стали существенно больше.

ByteDance стремится минимизировать риски сбоев в поставках из-за того, что техногиганты скупают микросхемы для хранения данных из-за развития ИИ. Успешное завершение переговоров позволит стабилизировать цепочку поставок в долгосрочной перспективе.

Компания ByteDance разворачивается в сторону ИИ

Объём закупок ByteDance, напрямую связанных с искусственным интеллектом, превысит 160 миллиардов юаней ($23 млн) в 2026 году. Средства пойдут как на приобретение готовых решений от других производителей, так и на поддержку собственного производства чипов.

Компания последовательно наращивает расходы на вычислительные мощности, необходимые для развития моделей и сервисов в сфере ИИ. В перспективе успешная реализация планов может привести к расширению производства и появлению новых моделей чипов. Тогда ByteDance получит возможность не только покрывать внутренние нужды, но и потенциально предлагать решения партнёрам на рынке.

Контекст

Другие крупные компании, например, Google (Alphabet), Amazon и Microsoft, тоже разрабатывали собственные ИИ-чипы, чтобы меньше зависеть от основного поставщика чипов Nvidia.

Так, Samsung в феврале собирается начать производство важных для инфраструктуры нейросетей чипов HBM4. Чипы памяти будут использоваться в следующих ИИ-процессорах Rubin, представленных Nvidia в начале 2026 года.