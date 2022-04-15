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Льготы для всех сотрудников IT-компаний, критика Oreo, Nestle и Pepsi: главные новости для бизнеса 15 апреля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Бизнес попросил распространить льготы на всех сотрудников IT-компаний, шведский банк SEВ прекратит обслуживание платежей в Россию и из нее, российские авиакомпании смогут выкупить самолеты у европейских лизингодателей и другие новости для бизнеса 15 апреля на фоне спецоперации на Украине.

Список может дополняться в течение дня.

Льготы для всех сотрудников IT-компаний, критика Oreo, Nestle и Pepsi: главные новости для бизнеса 15 апреля

Мир

  • Армения начала платить за получаемый из России газ в рублях. Министр экономики Ваган Керобян не уточнил, когда страна перешла на оплату в российской валюте.
  • Рейтинговое агентство Moody's, приостановившее деятельность в России еще в начале марта, выпустило разъяснение, в котором утверждает, что выплата России по евробондам в рублях вместо долларов считается изменением условий эмиссии облигаций, поэтому может считаться дефолтом, если эта ситуация не изменится до 4 мая.
  • Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль решил усилить давление на Россию, если того требует мировое сообщество.

Россия

  • Власти РФ в ближайшее время объявят о внеплановой индексации прожиточного минимума, МРОТ, пенсий, других социальных платежей.

Бизнес

  • Сотрудники компаний-владельцев брендов Oreo, Nestle и Pepsi в Европе начали критиковать их из-за отказа уходить из России.
  • Бизнес попросил распространить льготы на всех сотрудников IT-компаний: отсрочку от призыва в армию, льготную ипотеку, освобождение от уплаты налога на прибыль и проверок и др. 

Финансы

  • Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEВ) с 1 июня прекратит обслуживание платежей в Россию и из нее.
  • «СПБ Биржа» изменит режим торгов 15 апреля из-за нерабочих дней на иностранных торговых площадках. Торги начнутся в 10:00 мск и будут проводиться только ценными бумагами TCS Group, Fix Price и ПАО «СПБ Биржа».

Транспорт

  • Российским авиакомпаниям дадут возможность выкупить самолеты у европейских лизингодателей благодаря принятой 8 апреля поправке к антироссийским санкциям, сообщает агентство Bloomberg. Права собственности на самолеты перейдут после полной оплаты.

Фото на обложке: Unsplash

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