Бизнес попросил распространить льготы на всех сотрудников IT-компаний, шведский банк SEВ прекратит обслуживание платежей в Россию и из нее, российские авиакомпании смогут выкупить самолеты у европейских лизингодателей и другие новости для бизнеса 15 апреля на фоне спецоперации на Украине.

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Льготы для всех сотрудников IT-компаний, критика Oreo, Nestle и Pepsi: главные новости для бизнеса 15 апреля