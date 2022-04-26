RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: Британия объявила новый запрет на экспорт, «Урал» переносит производство в Казахстан, у крупного бизнеса сложности с переходом на единый налоговый счет и другие события 26 апреля.



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Запрет на экспорт, переносы производства в Казахстан, сокращение штатов: главные новости для бизнеса 26 апреля