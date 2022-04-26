Запрет на экспорт, переносы производства в Казахстан, сокращение штатов: главные новости для бизнеса 26 апреля

RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: Британия объявила новый запрет на экспорт, «Урал» переносит производство в Казахстан, у крупного бизнеса сложности с переходом на единый налоговый счет и другие события 26 апреля.
Список может дополняться в течение дня.
Мир
- Великобритания объявила новый запрет на экспорт в Россию — на этот раз технологий и товаров, которые, как утверждают британские власти, могут использоваться против украинского народа. Под запрет попадает «оборудование для перехвата и мониторинга», но что конкретно — не уточняется.
Россия
- Аналитики предсказали России восстановление экономики в течение 10 лет. Они ожидают, что в 2022 году ВВП страны сократится на 11,1%, а положительную динамику показатель продемонстрирует только в 2024 году.
- В правительстве разработан законопроект о выдаче вида на жительство иностранным IT-специалистам по упрощенной схеме. Участники рынка считают, что новые правила могут привлечь в страну в основном айтишников из стран СНГ
Бизнес
- Крупный бизнес заявил о сложностях с переходом на единый налоговый счет. Представители просят отложить введение нового режима на год.
- Jaguar Land Rover и Volvo решили сократить свои российские офисы, не включая административный персонал.
- В результате ухода из России международных платежных систем сегмент трансграничной онлайн-торговли потерял в объемах вдвое, на нем фактически осталась только AliExpress Россия. Параллельно растут покупки на местных маркетплейсах.
- Российский Ural Motorcycles перенесет производство мотоциклов в казахстанский Петропавловск. Решение связано с нехваткой комплектующих из-за санкций и запрета на импорт российской техники.
Фото на обложке: THAMTECT /
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