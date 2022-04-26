«Урал» перенесет производство в Казахстан

Российский Ural Motorcycles перенесет производство мотоциклов в казахстанский Петропавловск. Решение связано с нехваткой комплектующих из-за санкций и запрета на импорт российской техники.
Ирбитский мотоциклетный завод в Свердловской области будет выпускать рамы и элементы корпуса для мотоциклов. Часть российского офиса сократят, компания наймет новых сотрудников в Петропавловске, пишет «Коммерсантъ».
Ural Motorcycles продает мотоциклы в США, Канаду и Мексику — в этих странах открыты дилерские центры. В компании ожидают, что ппродажи в этом году заметно снизятся.
Эксперты авторынка спрогнозировали сохранение дефицита запчастей и легковых автомобилей в 2023 году. Закупать автомобили в соседних странах тоже будет невыгодно из-за высокой стоимости логистики и большой добавочной стоимости. Не спасут от ухудшения ситуации на авторынке и «дружественные страны».
Фото на обложке: kasarp studio /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Российские школьники заняли третье место на конкурсе Kazakhstan Smart Space
- 2 Российских школьников и студентов позвали на конкурс по космическим технологиям и технике в Казахстане
- 3 Куда идти стартапам в Казахстане
- 4 Тихая революция в контакт-центре: как отказаться от телефонии и перевести всех клиентов в чаты
- 5 Как я работала в рекламном агентстве в Казахстане: что удивило больше всего
ВОЗМОЖНОСТИ
26 апреля 2022
26 апреля 2022
29 апреля 2022