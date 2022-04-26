«Урал» перенесет производство в Казахстан

Российский Ural Motorcycles перенесет производство мотоциклов в казахстанский Петропавловск. Решение связано с нехваткой комплектующих из-за санкций и запрета на импорт российской техники.

Ирбитский мотоциклетный завод в Свердловской области будет выпускать рамы и элементы корпуса для мотоциклов. Часть российского офиса сократят, компания наймет новых сотрудников в Петропавловске, пишет «Коммерсантъ».

Ural Motorcycles продает мотоциклы в США, Канаду и Мексику — в этих странах открыты дилерские центры. В компании ожидают, что ппродажи в этом году заметно снизятся.

Эксперты авторынка спрогнозировали сохранение дефицита запчастей и легковых автомобилей в 2023 году. Закупать автомобили в соседних странах тоже будет невыгодно из-за высокой стоимости логистики и большой добавочной стоимости. Не спасут от ухудшения ситуации на авторынке и «дружественные страны».

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