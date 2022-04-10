Дефицит запчастей и легковых автомобилей сохранится до 2023 года — эксперты авторынка

Автомобильный рынок переживает колоссальный спад, и эксперты прогнозируют сохранение дефицита запчастей и легковых автомобилей минимум до 2023 года (и то при оптимистичном сценарии).

По данным «Автостата», март стал одним из худших месяцев для автопрома. Показатели снизились практически до рекордных, какие были отмечены в критическом для отрасли апреле 2020 года.

И если в начале марта спрос на новые легковые автомобили брендов, уходящих с российского рынка, был еще достаточно высок, то к концу месяца перестали пользоваться популярностью даже подержанные машины.

По статистике Ассоциации европейского бизнеса, март 2022 года ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 62,9%, или на 93 547 штук по сравнению с мартом 2021 года, продажи составили 55 129 автомобилей.

При этом прекращение поставок из-за рубежа по причине санкций создают на рынке дефицит даже в условиях низкого спроса. И этот дефицит сохранится надолго, считает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

По его мнению, сокращения или даже полного истощения дилерских запасов стоит ожидать к лету, а дефицит на автомобили сохранится как минимум до 2023 года.

И даже этот «минимум» возможен лишь при оптимистичном сценарии, подразумевающем, что поставки автомобилей возобновятся к осени.

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский прогнозирует падение уровня продаж в апреле до 70% от показателей 2021 года.

Закупать автомобили в соседних странах тоже будет невыгодно из-за высокой стоимости логистики и большой добавочной стоимости.

Не спасут от ухудшения ситуации на авторынке и «дружественные страны».

«В худшем сценарии даже китайские автомобили не спасут рынок», — считает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

По его словам, лишь несколько сотен тысяч машин из общих продаж примерно в 1,5 млн — китайские.

«Полностью заместить потери и стать альтернативой у китайских брендов не получится, даже если они нарастят мощности вдвое».

Такая ситуация на рынке легковых автомобилей приведет к тому, что люди откажутся от покупки машин и будут чаще обращаться в автосервисы, уверена сооснователь сети «умных» автосервисов «Вилгуд» и член ассоциации «Союз Автосервисов» Барно Турсунова.

«Купить новые автомобили стало сложнее, а значит, больше автовладельцев сосредоточатся на поддержании своих авто в хорошем состоянии. Поэтому для автосервисов, с одной стороны, дефицит новых машин на рынке означает увеличение спроса на ремонт».

Но есть и другая сторона медали: поставки запчастей и комплектующих европейских и американских фирм тоже приостановлены. Их дефицит уже ощущается.

«По внутренним опросам среди наших автосервисов-партнеров, запаса запчастей на складах хватит еще на пару месяцев в небольших городах, и на три-четыре месяца в мегаполисах».

Все это, в свою очередь, ведет к росту цен как на сами запчасти, так и на услуги автосервисов. Они сопоставимы с повышением стоимости машин — примерно 30-40%.

Некоторые игроки рынка считают, что проблему дефицита может решить новый закон о параллельном импорте, позволяющий ввозить комплектующие через «дружественные страны» даже без согласия производителя.

Но проблема роста цен останется: высокие транспортные издержки скажутся на конечной стоимости деталей.

Фото на обложке: Egor Vikhrev / Unsplash