RB.RU продолжает собирать главные новости для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: санкции, уход российских компаний с иностранных бирж, приостановка деятельности брендов и другие новости 7 апреля.

Санкции, уход российских компаний с иностранных бирж, дефицит контактных линз: главное для бизнеса 7 апреля