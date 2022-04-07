Санкции, уход российских компаний с иностранных бирж, дефицит контактных линз: главное для бизнеса 7 апреля

Карина Пардаева
RB.RU продолжает собирать главные новости для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: санкции, уход российских компаний с иностранных бирж, приостановка деятельности брендов и другие новости 7 апреля.
Санкции, уход российских компаний с иностранных бирж, дефицит контактных линз: главное для бизнеса 7 апреляКарина Пардаева
Мир
- Хорватия анонсировала высылку части российских дипломатов.
- Великобритания работает совместно с партнерами по G7 над тем, чтобы ввести против российских банков очередные санкции.
- Минфин США вводит санкции против мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Также под санкции попали руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин и полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
Финансы
- Российские компании уходят с иностранных бирж. Но с конвертацией расписок в российские акции могут возникнуть сложности.
- В правительстве ждут объявления дефолта по российским евробондам. Но власти не планируют отказываться от схемы выплат из замороженных резервов или в рублях.
Бизнес
- Британский разработчик Canonical решил прекратить поддержку и предоставление услуг российским компаниям. Россияне при этом продолжат получать обновления безопасности, разработчик также не станет ограничивать доступ российских пользователей к VPN и Tor.
- В России возник дефицит самых популярных контактных линз Acuvue. Производитель американская Johnson & Johnson на фоне высокого спроса ограничила отгрузки сетям. Из-за проблем с логистикой увеличились сроки поставок линз и других компаний, включая Bausch & Lomb, CooperVision, Alcon. Дефицит будет увеличиваться, считают участники рынка, а цены продолжат расти.
- Датская компания Hempel, специализирующаяся на производстве лакокрасочных покрытий, объявила об уходе из России.
Медиа
- На частотах заблокированного телеканала Euronews с 7 апреля заработает телеканал Соловьев.Live, основателем которого является журналист Владимир Соловьев.
Фото на обложке: Unsplash
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