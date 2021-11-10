«АШАН» и «СберМаркет» создадут e-com сервис и запустят совместные дарксторы

«АШАН» и «СберМаркет» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере электронной торговли до 2028 года, сообщила пресс-служба ритейлера. Компании создадут совместный e-com сервис и запустят совместные дарксторы.

В рамках сотрудничества компании рассчитывают ускорить развитие phygital-коммерции в «АШАН» и укрепить позиции обеих компаний на рынке продуктового ритейла.

«АШАН» и «СберМаркет» создадут совместный e-com сервис для торговли продуктами и непродовольственными товарами. По словам гендиректора «АШАН Ритейл Россия» Ивана Мартиновича, на сегодняшний день e-commerce составляет 5% от оборота сети, за два года этот показатель планируется повысить до 20%.

Помимо этого, компании будут вместе работать над увеличением оборота продаж для магазинов «АШАН» и «АТАК».

На этапе интеграции партнеры займутся улучшением взаимодействия с клиентами за счет внедрения сервиса эффективной сборки и доставки заказов с онлайн-витрин «АШАН» силами «СберМаркет». «АШАН» будет предоставлять партнеру выделенные кассовые линии в торговом зале, где сканирование товаров будет происходить по QR-коду без выкладки на кассовую ленту. Над этими направлениями будет работать отдельная команда разработчиков «СберМаркета».

В 2022 году компании начнут реализацию проекта по доставке товаров из дарксторов. «Пространство даркстора отличается от традиционного торгового зала, акцент здесь сделан на быструю и удобную навигацию для экспертов по закупкам. Это поможет сократить время сборки заказа в несколько раз и ускорить доставку клиентам. Самые ходовые позиции выложены в начале полочного пространства даркстора», — пояснили в пресс-службе.

В рамках сотрудничества «АШАН» предоставит помещение, обеспечит широкий ассортимент товаров. «СберМаркет» возьмет на себя затраты на оборудование, а также будет отвечать за сборку и быструю доставку заказов. В ближайшие месяцы компании планируют запустить пилотные дарксторы. В случае успешного пилота проект совместных дарксторов масштабируют в 2022 году.

Партнерство также подразумевает совместное развитие доставки товаров из магазинов «АШАН» и «АТАК» корпоративным клиентам (b2b). Проект стартует в январе 2022 года. В рамках него будет запущена программа лояльности для корпоративных клиентов.

Еще одним направлением сотрудничества «СберМаркета» и «АШАН» будет выполнение целевых показателей NPS (Net Promoter Score) — индекс лояльности покупателей.

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