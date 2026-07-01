Авито открыла доступ к ИИ-ассистенту для 500 тыс. предпринимателей — нейросеть помогает продавать товары

Авито расширила тестирование ИИ-ассистента Ави Pro, подключив к нему 500 тыс. профессиональных продавцов, сообщили Russian Business в пресс-службе компании. Бесплатный инструмент позволяет предпринимателям анализировать воронку продаж — и показывает, по какой причине плохо покупают те или иные товары. До конца лета доступ к технологии откроют для всех бизнес-пользователей.Общие инвестиции компании в развитие ИИ-помощников в 2026 году достигнут 1 млрд рублей.

Нейросеть берет на себя задачи аналитика, маркетолога и копирайтера

Ави Pro оценивает воронку продаж на уровне всего аккаунта и каждого отдельного объявления по более чем 50 метрикам — от первых показов до реальных сделок. Аналитика объясняет связь между количеством просмотров у товара и качеством контента, ценой и позицией в поиске, а также сравнивает объявление с предложениями конкурентов.

Управляющий директор по ИИ Авито Андрей Рыбинцев отмечает, что с Ави Про продавцу не нужно быть одновременно маркетологом, аналитиком и копирайтером, потому что умный ассистент «берёт эту рутину на себя». Так, каждое второе объявление, созданное с помощью Ави Про, публикуется без правок.

Мультиагентная система опирается на внутренние данные Авито

Ави Pro работает на базе нескольких ИИ-агентов. Получив запрос от пользователя, нейросеть анализирует задачу и передаёт её нужному агенту. Это помогает:

анализировать статистику и эффективность объявлений;

создавать с нуля или улучшать тексты и описания;

подбирать индивидуальные рекомендации по для эффективного продвижения;

получать быстрые ответы из встроенной базы знаний площадки.

Как отметил Андрей Рыбинцев, Ави Про обращается к данным самой платформы (статистике, динамике спроса и т.д.) — это позволяет давать более точные ответы на запросы пользователей.

В будущем Ави Про научат работать в фоновом режиме

В перспективе умный ассистент будет давать более точные рекомендации и ответы, а также в фоновом режиме анализировать показатели аккаунта, сообщать продавцу о проблемах и точках роста и работать со всем каталогом сразу, а не только с объявлениями по отдельности.

Параллельно Авито тестирует ИИ-помощника для покупателей, который упростит персональный поиск товаров.