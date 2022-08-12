Крупные банки вернут условия программ лояльности на докризисный уровень после 31 августа

Сбербанк, «Росбанк» и «Тинькофф банк» собираются вернуть прежние условия своих программ лояльности после 31 августа — с этого времени перестанет действовать ограничение ЦБ на эквайринговую комиссию. Об этом сообщают «Ведомости».

В конце марта Банк России в целях поддержки бизнеса ограничил 1% максимально возможный размер комиссии, которую компании, продающие социально значимые товары или оказывающие такие услуги, платят банкам за возможность безналичной оплаты их товаров (эквайринг).

Ранее тарифы за эквайринг составляли 1,2–2,2%. Такую комиссию магазин платит своему обслуживающему банку, а тот распределяет доли в пользу платежной системы и банка – эмитента карты.

Кроме того, ЦБ ранее установил размер межбанковской комиссии (интерчейндж) на уровне 0,7%. Ограничение вступило в силу 18 апреля и действует до 31 августа.

После 31 августа регулятор не планирует продлевать ограничения, заявил изданию представитель ЦБ.

Если ограничения по эквайринговой комиссии со стороны ЦБ после 31 августа будут отменены, Сбербанк вернется к прежним условиям своей программы лояльности «Сберспасибо» — это может произойти уже с 1 сентября. При оплате товаров и услуг участники программы, как и раньше, смогут получать до 20% в категориях покупок с повышенными бонусами, сообщил представитель кредитной организации.

«Тинькофф банк» собирается восстановить условия по кешбэку при покупках в магазинах, продающих социально значимые товары, после отмены ограничений.

В «Росбанке» также намерены пересмотреть условия по программам лояльности после возврата уровня интерчейнджа к прежним значениям.

В «Промсвязьбанке», Московском кредитном банке и «Почта банке» сообщили, что следят за конъюнктурой рынка и изменениями требований ЦБ, чтобы иметь возможность улучшить программы лояльности.

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