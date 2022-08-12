Крупные банки вернут условия программ лояльности на докризисный уровень после 31 августа

Сбербанк, «Росбанк» и «Тинькофф банк» собираются вернуть прежние условия своих программ лояльности после 31 августа — с этого времени перестанет действовать ограничение ЦБ на эквайринговую комиссию. Об этом сообщают «Ведомости».
В конце марта Банк России в целях поддержки бизнеса ограничил 1% максимально возможный размер комиссии, которую компании, продающие социально значимые товары или оказывающие такие услуги, платят банкам за возможность безналичной оплаты их товаров (эквайринг).
Ранее тарифы за эквайринг составляли 1,2–2,2%. Такую комиссию магазин платит своему обслуживающему банку, а тот распределяет доли в пользу платежной системы и банка – эмитента карты.
Кроме того, ЦБ ранее установил размер межбанковской комиссии (интерчейндж) на уровне 0,7%. Ограничение вступило в силу 18 апреля и действует до 31 августа.
После 31 августа регулятор не планирует продлевать ограничения, заявил изданию представитель ЦБ.
- Если ограничения по эквайринговой комиссии со стороны ЦБ после 31 августа будут отменены, Сбербанк вернется к прежним условиям своей программы лояльности «Сберспасибо» — это может произойти уже с 1 сентября. При оплате товаров и услуг участники программы, как и раньше, смогут получать до 20% в категориях покупок с повышенными бонусами, сообщил представитель кредитной организации.
- «Тинькофф банк» собирается восстановить условия по кешбэку при покупках в магазинах, продающих социально значимые товары, после отмены ограничений.
- В «Росбанке» также намерены пересмотреть условия по программам лояльности после возврата уровня интерчейнджа к прежним значениям.
- В «Промсвязьбанке», Московском кредитном банке и «Почта банке» сообщили, что следят за конъюнктурой рынка и изменениями требований ЦБ, чтобы иметь возможность улучшить программы лояльности.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Банк России предложил ввести двухдневный «период охлаждения» для переводов свыше 10 тысяч рублей
- 2 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
- 3 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 4 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
- 5 «Думали, что быстро выйдем на стабильный доход, но оказались в убытке»: 6 ошибок, которые стоит учесть на старте
ВОЗМОЖНОСТИ
12 августа 2022
14 августа 2022
15 августа 2022