22 мая отмечается Bitcoin Pizza Day

В 2010 году американский разработчик Ласло Хейниц потратил 10 тыс. намайненных Биткоинов на покупку двух пицц. Криптосообщество ежегодно вспоминает эту дату не только как пример неудачной инвестиции, но и как первое задокументированное использование криптовалюты в качестве платежного средства в реальном мире.

13 лет назад американец Ласло Хейниц намайнил около 100 тыс. Биткоинов и практически сразу их потратил. В частности, 10 тыс. BTC из упомянутой суммы пошли на покупку двух пицц. Пользователи криптовалют по всему миру отмечают 22 мая как пример одной из самых неудачных инвестиций в истории, ведь потраченные на еду Биткоины сегодня стоят примерно $270 млн.

В 2020 году Ласло рассказал в интервью CoinTelegraph, что суммарно намайнил около 100 тыс. BTC, после чего половину средств он раздал друзьям, а остальное потратил на сборку нового компьютера. В пересчете по сегодняшнему курсу это больше $2,6 млрд. Тем не менее, Хейниц не жалеет о потраченных Биткоинах: «да, сегодня я был бы миллиардером. Но тогда у меня не было бы этой вкусной пиццы».

Покупка пиццы за 10 тыс. BTC — одна из первых задокументированных транзакций с Биткоином в реальной жизни. Сегодня расплатиться криптовалютой можно в целом ряде магазинов, однако в 2010 году это считалось настоящим чудом.

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