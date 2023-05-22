Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

22 мая отмечается Bitcoin Pizza Day

Новости
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

В 2010 году американский разработчик Ласло Хейниц потратил 10 тыс. намайненных Биткоинов на покупку двух пицц. Криптосообщество ежегодно вспоминает эту дату не только как пример неудачной инвестиции, но и как первое задокументированное использование криптовалюты в качестве платежного средства в реальном мире.

22 мая отмечается Bitcoin Pizza Day

13 лет назад американец Ласло Хейниц намайнил около 100 тыс. Биткоинов и практически сразу их потратил. В частности, 10 тыс. BTC из упомянутой суммы пошли на покупку двух пицц. Пользователи криптовалют по всему миру отмечают 22 мая как пример одной из самых неудачных инвестиций в истории, ведь потраченные на еду Биткоины сегодня стоят примерно $270 млн.

В 2020 году Ласло рассказал в интервью CoinTelegraph, что суммарно намайнил около 100 тыс. BTC, после чего половину средств он раздал друзьям, а остальное потратил на сборку нового компьютера. В пересчете по сегодняшнему курсу это больше $2,6 млрд. Тем не менее, Хейниц не жалеет о потраченных Биткоинах: «да, сегодня я был бы миллиардером. Но тогда у меня не было бы этой вкусной пиццы».

Покупка пиццы за 10 тыс. BTC — одна из первых задокументированных транзакций с Биткоином в реальной жизни. Сегодня расплатиться криптовалютой можно в целом ряде магазинов, однако в 2010 году это считалось настоящим чудом.

Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как и где купить криптовалюту в России?
  2. 2 Как NFT покоряют Биткоин и почему часть пользователей выступает против
  3. 3 «Десятки тысяч людей потеряют целые состояния». Почему падает криптовалюта — рассуждают эксперты
  4. 4 Альтернатива доллару и евро — в какие криптовалюты сейчас можно вложиться
  5. 5 Легальная сторона криптовалют: где можно купить биткоин по закону?
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

23 мая 2023

Ideation Lab

24 мая 2023

757 Accelerate

25 мая 2023

GoGlobal

Все ВОЗМОЖНОСТИ