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Бизнес-инкубатор «ИТ-парка» в Набережных Челнах принимает заявки от стартапов
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Никита Стаценко
Челнинский «ИТ-парк» открыл 44 отбор в свой бизнес-инкубатор. Организаторы ждут авторов ИТ-решений, в том числе связанных с обеспечением деятельности в условиях социального дистанцирования, повышением эффективности удаленной работы, учебы, онлайн-занятостью, развитием сервисов и платформ для оказания услуг онлайн.
Бизнес-инкубатор «ИТ-парка» в Набережных Челнах принимает заявки от стартаповНикита Стаценко
В связи с пандемией отбор в бизнес-инкубатор проводится по видеосвязи.
После заключения соглашения командам предоставляется:
- комфортный офис на три рабочих места с необходимой инфраструктурой;
- бухгалтерские и юридические услуги;
- возможность участия в питч-сессиях и получения консультаций от ведущих экспертов;
- бесплатное участие в образовательных программах, проводимых «ИТ-Парком»;
- кураторство трекеров бизнес-инкубатора;
- помощь в дальнейшем продвижении проекта на внешний рынок;
- доступ к закрытым нетворкинг-мероприятиям с инвесторами, представителями венчурных фондов, корпораций;
- лоббирование интересов стартапа в госорганах.
Заполнить заявку можно на сайте.
Фото: Vladimir Salman / Shutterstock
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