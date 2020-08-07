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Бизнес-инкубатор «ИТ-парка» в Набережных Челнах принимает заявки от стартапов

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Никита Стаценко

Челнинский «ИТ-парк» открыл 44 отбор в свой бизнес-инкубатор. Организаторы ждут авторов ИТ-решений, в том числе связанных с обеспечением деятельности в условиях социального дистанцирования, повышением эффективности удаленной работы, учебы, онлайн-занятостью, развитием сервисов и платформ для оказания услуг онлайн.

Бизнес-инкубатор «ИТ-парка» в Набережных Челнах принимает заявки от стартапов

В связи с пандемией отбор в бизнес-инкубатор проводится по видеосвязи.

После заключения соглашения командам предоставляется:

  • комфортный офис на три рабочих места с необходимой инфраструктурой;
  • бухгалтерские и юридические услуги;
  • возможность участия в питч-сессиях и получения консультаций от ведущих экспертов;
  • бесплатное участие в образовательных программах, проводимых «ИТ-Парком»;
  • кураторство трекеров бизнес-инкубатора;
  • помощь в дальнейшем продвижении проекта на внешний рынок;
  • доступ к закрытым нетворкинг-мероприятиям с инвесторами, представителями венчурных фондов, корпораций;
  • лоббирование интересов стартапа в госорганах.

Заполнить заявку можно на сайте.

Фото: Vladimir Salman / Shutterstock

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