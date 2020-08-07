Челнинский «ИТ-парк» открыл 44 отбор в свой бизнес-инкубатор. Организаторы ждут авторов ИТ-решений, в том числе связанных с обеспечением деятельности в условиях социального дистанцирования, повышением эффективности удаленной работы, учебы, онлайн-занятостью, развитием сервисов и платформ для оказания услуг онлайн.

Бизнес-инкубатор «ИТ-парка» в Набережных Челнах принимает заявки от стартапов