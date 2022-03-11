Крупнейшая в мире инвестиционная компания потеряла $17 млрд из-за обвала российского фондового рынка

Крупнейшая в мире инвестиционная компания по объему управляемых активов понесла убытки в $17 млрд из-за катастрофического снижения стоимости ценных бумаг российских компаний. Стоимость российского портфеля BlackRock снизилась с $18 млрд до $1 млрд.
Инвестиционная компания BlackRock списала $17 млрд стоимости ценных бумаг российских эмитентов, продать которые стало практически невозможно из-за обвала фондового рынка и закрытия биржи. Об этом пишет Financial Times.
BlackRock увеличил свою долю в российской компании Polymetal с 5,07% до 10,08%. Об этом стало известно в конце февраля.
Стоимость российского портфеля BlackRock упала с $18,2 млрд (по данным на конец января 2022 года) до $1 млрд. Доля российских эмитентов в портфеле BlackRock на 28 февраля 2022 года (в этот день BlackRock перестала покупать акции российских компаний) составляла 0,01%.
Общая сумму под управлением инвестиционной компании BlackRock составляет более $10 трлн.
Исполнительный директор BlackRock Ларри Финк заявил, что ведет консультации с участниками рынка, чтобы клиенты компании смогли продать свои активы в российских ценных бумагах, пока этого не позволяют рыночные условия.
По данным на конец 2021 года иностранные инвесторы владеют ценными бумагами российских компаний на общую сумму $170 млрд, $88 из которых – акции.
Фото на обложке: rblfmr /
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