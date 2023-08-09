Банк России предупредил о новой форме мошенничества с цифровыми рублями

Предложения о покупке физических цифровых рублей будут считаться мошенничеством, поскольку цифровой рубль не предполагает физической формы. Об этом сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

«Цифровая форма не предполагает никакой формы физической <…> поэтому гражданам не надо ничего покупать, более того, — даже пытаться искать их. А если им кто-то будет предлагать, то это явно мошенники и обман», — сообщила Скоробогатова, которую цитирует ТАСС.

Представитель ЦБ добавила, что если граждане хотят попробовать операции с цифровыми рублями, то им следует обращаться в банки, где они обслуживаются.

Ранее Скоробогатова также сообщила, что ЦБ РФ 15 августа запускает пилотный проект с цифровым рублем. В рамках пилота протестируют открытие кошельков, оплату товаров и услуг и переводы.

Основные положения закона, который позволяет расчеты цифровыми рублями в России, вступили в силу 1 августа. Финансовый регулятор рассчитывает, что цифровой рубль станет доступен россиянам к 2025-2027 годам, а переводы в цифровых рублях будут бесплатными.

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