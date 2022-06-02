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Стоимость подержанных авто упала на 12% в России

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В апреле подержанные автомобили подешевели на 16% к уровню марта, в мае снижение цен продолжилось. Средняя цена машины с пробегом в этом месяце упала на 12% относительно апреля и составила 851 тыс. рублей.

Стоимость подержанных авто упала на 12% в России

Количество предложений увеличилось на 7%, а спрос практически не изменился, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на портал автомобилей «Дром».

С начала 2022 года подержанные автомобили подорожали на 5%. Самые популярные модели — Lada Priora, Toyota Corolla и Lada Granta. Они упали в цене за май в среднем на 6-7%. Больше всего в цене потеряли модели стоимостью от 2 млн рублей и выше. 

Аналитики считают, что спрос на автомобили не растет, и продавцы, заинтересованные в продаже, вынужденно снижают цены. По словам специалистов, летом продажи машин всегда падают, поэтому тренд на снижение их стоимости может продлиться.

Правительство в середине мая одобрило выпуск в России автомобилей без антиблокировочной системы тормозов, а также разрешило не оснащать машины системой вызова экстренных служб от «Глонасс». 

Согласно документу, новые правила будут действовать до 1 февраля 2023 года. Они подразумевают ряд смягчений к требованиям по оснащению автомобилей. В частности теперь разрешено не оснащать их антиблокировочной системой тормозов (АБС), на первом этапе не устанавливать специальную систему вызова экстренных служб «Эра-Глонасс». Также разрешено выпускать в России автомобили всех экологических классов – от «Евро-0» до «Евро-5».

Фото на обложке: Scharfsinn / Shutterstock

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