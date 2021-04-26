На волне Alibaba: Китай начинает расследование против крупнейшего сервиса по доставке еды Meituan

Антимонопольный регулятор КНР объявил о начале расследования в отношении крупнейшего в стране онлайн-сервиса доставки еды Meituan. На долю компании приходится почти 70% рынка.
Регулятор заподозрил, что Meituan, по аналогии с Alibaba, принуждает пользователей пользоваться только ее платформой.
Meituan занимается доставкой товаров, бронированием гостиниц, продажей авиабилетов, но основным бизнесом компании является онлайн-доставка еды. Доля компании на этом рынке в КНР во втором квартале прошлого года достигла 68%. Выручка Meituan по итогам 2020-ого составила $17,7 млрд.
Ранее китайский регулятор оштрафовал Alibaba на рекордные $2,8 млрд за принуждение пользователей пользоваться только ее услугами. Несмотря на это, состояние владельца Alibaba Джека Ма сразу после заявления властей о завершении расследования выросло на $2,3 млрд после резкого скачка котировок компании на бирже.
Financial Times сообщали, что после вынесения штрафа Alibaba власти КНР разослали предупреждение 34 ведущим технологическим компаниям страны, в числе которых была Meituan, с требованием в течение месяца избавиться от антиконкурентных приемов.
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Фото: twitter.com/meituan
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