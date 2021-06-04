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Треть российских предпринимателей не ощутили влияния пандемии на свой бизнес — опрос

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российские предприниматели оценили влияние ситуации с COVID-19 на их бизнес в России — почти треть (30%) заявили, что пандемия никак не повлияла на их стартап. Такие результаты содержатся в исследовании рынка технологического предпринимательства «Стартап Барометр» за 2021 год.

Треть российских предпринимателей не ощутили влияния пандемии на свой бизнес — опрос

В опросе приняли участие более 630 предпринимателей. 32% отметили негативное влияние пандемии, а максимально негативное влияние коронакризис оказал на бизнес 6% стартапов. 38% сообщили, что пандемия положительно сказалась на их бизнесе, еще 13% предпринимателей рассказали о максимально позитивном влиянии.

Среди тех, кто ответил о максимально позитивном влиянии пандемии на их бизнес, 25% стартапов — в сфере EdTech, 11% — в сфере FinTech, 5% — Ecommerce и столько же — HRTech.

Максимально отрицательно пандемия сказалась на стартапах в сфере робототехники (13%), в сфере развлечений (8%) и ритейла (8%).

Около половины предпринимателей (47%) заявляют о том, что в целом ситуация в их бизнесе за прошедший год изменилась в лучшую сторону. 35% респондентов сказали, что ситуация в бизнесе глобально не поменялась, а в худшем положении оказался проект у 17% основателей. О том, что вероятности закрытия их бизнеса не было, заявили 69% всех респондентов.

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46% предпринимателей, бизнес которых пострадал во время пандемии, отказались или отложили намеченные планы, треть бизнесов испытали снижение спроса, а 21% просели в продажах. Инвесторы решили приостановить финансирование 22% стартапов во время коронакризиса (которые рассказали, что ситуация в их бизнесе изменилась в худшую сторону).

Топ проектов, инвестиции которых решили приостановить: в нише Fintech (10%), AgroTech, Ecommerce, Entertainment и IoT (по 6%).

Топ стартапов, которые предприниматели развивают в 2021 году:

  • EdTech
  • FinTech
  • Ecommerce
  • Transportation
  • HRTech
  • Robotics
  • HealthTech
  • NewEnergy
  • MedTech
  • Logistics
  • Industrial
  • AdTech
Фото: Unsplash

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