Россияне задолжали по кредиткам рекордные 1,5 трлн рублей

При этом выдача «пластика» сократилась. Количество новых карт уменьшилось в июле до 1,7 млн штук по сравнению с июнем, пишут РИА Новости.

Средний лимит по ним также уменьшился на 0,8% и в конце месяца составил 68,7 тыс. рублей. Объем новых выдач в этом сегменте уменьшился на 4,8% - до 115,7 млрд рублей.

Плохая задолженность по кредиткам в июле увеличивалась седьмой месяц подряд — до рекордных 185,3 млрд рублей. При этом темпы роста «плохих» долгов сильно замедлились — если еще в июне рост составил 3,2%, то в июле он сократился до 1,1%.

Похожая ситуация сложилась и с количеством кредиток, по которым жители России допустили просрочку. На конец прошлого месяца их составляло 3,02 млн штук, увеличившись на 0,6% против скачка на 2,7% в июне.