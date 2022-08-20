Россияне задолжали по кредиткам рекордные 1,5 трлн рублей

В июле общая задолженность россиян по кредиткам впервые превысила 1,5 трлн рублей. Количество активных карт за прошлый месяц обновило исторический рекорд и выросло до 53 млн штук.
При этом выдача «пластика» сократилась. Количество новых карт уменьшилось в июле до 1,7 млн штук по сравнению с июнем, пишут РИА Новости.
Средний лимит по ним также уменьшился на 0,8% и в конце месяца составил 68,7 тыс. рублей. Объем новых выдач в этом сегменте уменьшился на 4,8% - до 115,7 млрд рублей.
Плохая задолженность по кредиткам в июле увеличивалась седьмой месяц подряд — до рекордных 185,3 млрд рублей. При этом темпы роста «плохих» долгов сильно замедлились — если еще в июне рост составил 3,2%, то в июле он сократился до 1,1%.
Похожая ситуация сложилась и с количеством кредиток, по которым жители России допустили просрочку. На конец прошлого месяца их составляло 3,02 млн штук, увеличившись на 0,6% против скачка на 2,7% в июне.
Фото на обложке: Lopolo /
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