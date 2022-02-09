Россияне стали в два раза чаще подавать заявки на кредитки

В России с начала года в два раза больше подано заявок на кредитные карты в сравнении с тем же периодом прошлого года. Кредитками стала чаще интересоваться молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Меньше всего кредитные карты оформляют граждане старше 55 лет.

Больше всего заявок на кредитные карты подали в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре, передает ТАСС со ссылкой на исследование «Сравни.ру».

Аналитики объясняют это повышенными инфляционными ожиданиями. Россиянам не хватает собственных средств для крупных покупок, поэтому они оформляют кредитные карты. Что позволяет им «разумно планировать свои траты и распоряжаться бюджетом», отметили они.

В октябре 2021 года россияне оформили рекордное количество кредитных карт — 1,6 млн единиц. А количество просрочек по кредиткам на сентябрь достигло максимума за три года.

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