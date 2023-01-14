Во вторую волну увольнений Crypto.com лишится 20% персонала

Крис Маршалек, соучредитель и генеральный директор криптобиржи Crypto.com, выпустил официальное обращение, в котором сообщил, что компания «приняла трудное решение сократить глобальный штат примерно на 20%».

По словам руководства, весь персонал, которого коснутся эти новости, уже уведомлен, а сокращения никоим образом не связаны с профессионализмом сотрудников.

Среди факторов, которые повлияли на решение криптобиржи сократить численность персонала, обслуживающего более 70 млн пользователей по всему миру, — общий экономический спад и «непредвиденные события в отрасли».

Предыдущее массовое увольнение сотрудников прошло в Crypto.com летом. Тогда компания уволила 260 человек. Если верить данным CoinDesk, согласно которым на бирже работает порядка 4 тыс. человек, это было не более 5%.

Сейчас, соответственно, увольнения могут коснуться почти тысячи специалистов.

«В начале 2022 года мы амбициозно росли, опираясь на собственный невероятный импульс и ориентируясь на траекторию развития отрасли в целом, — говорит Маршалек. — Эта траектория быстро изменилась в результате стечения негативных экономических событий. Сокращения, которые мы сделали в июле прошлого года, позволили нам пережить макроэкономический спад, но это не учитывало недавний крах FTX, который значительно подорвал доверие к отрасли».

«Разумный подход к управлению финансами», таким образом, вынуждает руководство биржи провести сейчас дополнительные сокращения, чтобы обеспечить компании успех в долгосрочной перспективе.

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