Банки Кубы стали принимать карты «Мир»

Несколько банков в столице Кубы — Гаване — стали принимать российские карты «Мир». Однако расплатиться картой в магазинах и ресторанах по-прежнему нельзя.
На табло банкоматов отображается эмблема платежной системы, возможно снятие наличных денег с карт российских банков, сообщил ТАСС.
Средства выдаются в кубинских песо. Приблизительный курс обмена рублей на кубинские песо при снятии наличных — 1 к 1,5 соответственно без учета комиссии за операцию.
Банки в дальнейшем планируют настроить возможность оплаты картой «Мир» в ресторанах и магазинах. При этом местные власти до сих пор не делали заявлений о начале работы платежной системы «Мир» на острове.
- В сентябре 2022 года банки Казахстана, Турции, Узбекистана и Вьетнама ограничили обслуживание карт «Мир» на фоне сообщений Минфина США о рисках вторичных санкций. ЦБ Армении оставил за банками право принимать решения об обслуживании карт «Мир». Частные организации сами управляют своими рисками, в том числе и теми, что связаны с санкциями.
- В октябре российские банки сообщили о планах установить терминалы для приема карт «Мир» в ОАЭ и Турции. Первые устройства должны были появится в Турции и ОАЭ в отелях, крупных магазинах и других туристических местах. Россия и Турция также разработают альтернативу оплате картами «Мир» к маю-июню 2023 года.
Фото на обложке: Sergio Photone /
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